Κάλυκας οβίδας εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε χώρο ημιτελούς οικοδομής στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πύργου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Το πολεμικό υλικό εντοπίστηκε από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τον πρόεδρο της Κοινότητας Αγίου Ιωάννη, Γεώργιο Βασιλόπουλο.

Ο πρόεδρος, με τη σειρά του, ενημέρωσε αμέσως το «100», με την ανταπόκριση της Ελληνικής Αστυνομίας να είναι άμεση. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, καθώς και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και προχώρησαν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Οι αστυνομικοί, αφού ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο της Κοινότητας και τους κατοίκους γειτονικής οικίας, εντόπισαν τον κάλυκα και έλαβαν καταθέσεις από τα πρόσωπα που τον είχαν ανακαλύψει.

Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον πρώην ιδιοκτήτη της κατοικίας και του ευρύτερου χώρου, ο οποίος φέρεται να ανέφερε ότι το εύρημα ήταν κάλυκας απενεργοποιημένης οβίδας, τον οποίο είχε μεταφέρει στο σημείο πριν από πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο κάλυκας ήταν άδειος από οποιοδήποτε περιεχόμενο, ενημέρωσαν τους ανωτέρους τους και στη συνέχεια επέστρεψαν στην υπηρεσία τους.

Για το περιστατικό είχε ενημερωθεί και η αρμόδια στρατιωτική αρχή, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.