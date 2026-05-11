Ο Νάιτζελ Φάρατζ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών σε όλη την Αγγλία την περασμένη Πέμπτη ως ιστορική στιγμή για το πολιτικό σκηνικό της Βρετανίας, αφού το κόμμα στο οποίο ηγείται, το Reform, εγκαθιδρύεται πλέον ως εθνικό κόμμα με κυρίαρχη παρουσία σε όλη τη βρετανική επικράτεια, διαπερνώντας την παραδοσιακή γραμμή Αριστεράς-Δεξιάς.

Το Reform, για πρώτη φορά στην ιστορία του, εξασφαλίζει περισσότερους από 1.400 δημοτικούς συμβούλους, όσους περίπου χάνουν οι Εργατικοί. Το γεγονός ότι ο Φάρατζ είναι ο ωφελημένος από την αποτυχία του Brexit είναι βαθιά ειρωνικό. Κανείς δεν έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο στην υλοποίησή του. Στο προηγούμενο κεφάλαιο της πολιτικής του διαδρομής, ως αρχηγός του ευρωσκεπτικιστικού UK Independence Party, ο Φάρατζ ηγήθηκε των πιέσεων για δημοψήφισμα σχετικά με τη συμμετοχή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελώντας τέτοια εκλογική απειλή για τους Συντηρητικούς ώστε ο τότε πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον, αισθάνθηκε υποχρεωμένος να υποχωρήσει. Μετά το δημοψήφισμα, ίδρυσε το Κόμμα του Brexit για να προωθήσει τη σκληρότερη δυνατή ρήξη με την Ε.Ε. Στην πραγματικότητα, ο Φάρατζ οφείλει την επιστροφή του στην πολιτική πρώτη γραμμή, ως ιδρυτής του Reform, στις συνέπειες αυτού του σκληρού Brexit. Καθώς ο Μπόρις Τζόνσον προσπαθούσε να διαχειριστεί τις συνέπειες της αποχώρησης της Βρετανίας από την τελωνειακή ένωση και την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα εντελώς απροσδόκητο πρόβλημα.

Ο τερματισμός της ελεύθερης μετακίνησης προσώπων μεταξύ Βρετανίας και Ε.Ε., βασικό αίτημα των Brexiteers, οδήγησε σε μαζική έξοδο Ευρωπαίων από το εργατικό δυναμικό του Ηνωμένου Βασιλείου, αφήνοντας ολόκληρους κλάδους με σοβαρές ελλείψεις εργαζομένων. Οι Βρετανοί θυμούνται πολύ καλά τη σφοδρή αντιπαράθεσή του με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, με αιχμή το μεταναστευτικό και τους Αλβανούς μετανάστες στη Βρετανία, καλώντας τον «να πάρει πίσω όλους τους εγκληματίες».

Σύμφωνα με τον Φάρατζ, από τους Αλβανούς που ζουν στη Βρετανία ένας στους 50 ή ακόμη και περισσότεροι είναι στη φυλακή. Ο Ράμα απάντησε στον Φάρατζ, αμφισβητώντας ως «παλαβά» και «ψευδή» τα στοιχεία που ο Βρετανός επικαλέστηκε αναφορικά με το πλήθος των Αλβανών που κρατούνται στις φυλακές του Ηνωμένου Βασιλείου. «Αυτός ο ισχυρισμός “ένας στους 50 Αλβανούς είναι στη φυλακή”: Δεν είναι γεγονός. Είναι παλαβός. Ένα κλασικό παράδειγμα βγαλμένο από το εγχειρίδιο της post-Brexit προπαγάνδας: “Αν ακούγεται τρομακτικό, πρέπει να είναι αλήθεια”. Αν ο ισχυρισμός σας για “έναν στους 50” ισχύει, θα δεσμευτώ προσωπικά να τους πάρω πίσω όλους», δήλωσε ο Ράμα, ο οποίος προχώρησε όμως κι ένα βήμα παραπέρα, καλώντας τον ηγέτη του Reform UK να επισκεφθεί την Αλβανία για να μάθει τα «πραγματικά στοιχεία».

Η καριέρα του υπήρξε ένα θέαμα πυροτεχνημάτων από παραιτήσεις και επιστροφές. Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τότε που εξελέγη για πρώτη φορά ηγέτης του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τότε, έχει επιβιώσει πολιτικά επτά Βρετανών πρωθυπουργών, από τον Τόνι Μπλερ έως τον Ρίσι Σούνακ. Πιθανότατα θα επιβιώσει και ενός όγδοου, του Κιρ Στάρμερ. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι, σε ηλικία 61 ετών, έχει πλέον πιθανότητες να μπει ο ίδιος στη Ντάουνινγκ Στριτ. Το 2015, ο Φάρατζ έγραφε ότι «δεν είχε καμία επιθυμία να αποκτήσει υπουργικό τίτλο». Πριν από το δημοψήφισμα για την ΕΕ, πολλοί υποστηρικτές του Brexit θεωρούσαν ότι ήταν υπερβολικά τοξικός για να ηγηθεί της επίσημης καμπάνιας υπέρ της αποχώρησης, πόσο μάλλον της χώρας. Κι όμως, το 2024 εξελέγη για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο. Το παλαιότερο βίντεο του Φάρατζ στο YouTube τον δείχνει περίπου 30 ετών, στα πρώτα χρόνια του UKIP. Σε εκείνο το βίντεο, και σε κάθε επόμενο, δείχνει σχεδόν ίδιος: φορά κοστούμι, έχει χωρίστρα στα αριστερά και εκφέρει τα λόγια του με θεατρική έμφαση. Ο Φάρατζ ακούγεται ενδιαφέρων ακόμη κι όταν λέει κάτι βαρετό. Ο νυν πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, είναι το αντίθετο.

Κοιτάζοντας πίσω, αυτό που διαφέρει στις παλαιότερες ομιλίες του Φάρατζ είναι η θετικότητα. Το Brexit παρουσιάστηκε ως μια κίνηση δύναμης. «Είμαστε αρκετά καλοί ώστε να σταθούμε στα δικά μας πόδια και να εμπορευόμαστε με όλο τον κόσμο», είπε ο Φάρατζ στο συνέδριο του UKIP το 2015. Τότε, το σύνθημά του ήταν «Πιστέψτε στη Βρετανία». Και τώρα; «Το πιο ισχυρό μας σύνθημα είναι ότι η Βρετανία είναι διαλυμένη, η Βρετανία χρειάζεται Μεταρρύθμιση. Το 74% των ανθρώπων συμφωνεί ότι η Βρετανία είναι διαλυμένη», λέει.

Ο Στάρμερ πιέζεται να παραιτηθεί και οι επόμενες προγραμματισμένες βουλευτικές εκλογές είναι για το 2029.