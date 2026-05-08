Τα πρώτα αποτελέσματα στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 7 Μαίου, στην Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία για αναμετρήσεις σε δημαρχιακές, περιφερειακές, αλλά και κοινοβουλευτικές εκλογές δείχνουν σημαντικές νίκες του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ, Reform UK και αντιστοίχως σοβαρές απώλειες από το κυβερνών κόμμα των Εργατικών.

Απώλεια δημοτικών συμβούλων είχαν και οι Συντηρητικοί ενώ ελαφρώς κερδισμένοι βγαίνουν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και οι Πράσινοι. Οι τελευταίοι πάντως δεν φαίνεται να τα πήγαν τόσο καλά, όσο προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις.

Σημαντική ήταν η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες, με τη διαδικασία να εξελίσσεται ομαλά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ήταν 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από ό,τι συνήθως. Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται μέσα στην ημέρα.

Χθες οι Βρετανοί, μεταξύ άλλων, ψήφισαν για 5.014 δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους σε 136 τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των 32 δήμων του Λονδίνου.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εκλογές για απευθείας εκλεγόμενους δημάρχους σε έξι μεγάλες αστικές περιοχές, ενώ κάλπες στήθηκαν σε Σκωτία και Ουαλία για την εκλογή βουλευτών για τα τοπικά τους κοινοβούλια, τα οποία έχουν διευρυμένες εξουσίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.