Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Μαΐου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αρμόδιος

Αρμόδης

Μεθόδιος

Αργύρης

Αργύριος

Αργυρή

Αργυρούλα

Ρούλα

Αργυρώ

Ασημίνα

Ολυμπία

Ολυμπιάδα

Ολύμπω

Ολύμπη

Όλια

Ολυμπούλα

Ολυμπιάς

Διοσκουρίδης

Διοσκορίδης

Διόσκορος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Επιφάνειος

Επιφάνιος

Επιφανία

Θεόδωρος

Θοδωρής

Θόδωρος

Τεό

Θεοδώρα

Δώρα

Θοδώρα

Δωρούλα

Ντόρα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αρμοδίου μάρτυρος, των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, του Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής, της Αγίας Ολυμπίας οσιομάρτυρος και του Αγίου Διοσκόρου του νέου. Επίσης, στις 11 Μαΐου αναφέρονται ο Άγιος Μώκιος ο Ιερομάρτυρας, η ανάμνηση των εγκαινίων της Κωνσταντινούπολης, οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Φωτιστές των Σλάβων, οι Αγίες Ολυμπία και Ευφροσύνη οι Οσιομάρτυρες, ο Άγιος Αρμόδιος ο Μάρτυρας, ο Όσιος Αγγελάριος Αρχιεπίσκοπος και φωτιστής Βοημίας, οι Άγιοι Βάσσος, Μάξιμος και Φάβιος οι Μάρτυρες, ο Όσιος Νικόδημος Αρχιεπίσκοπος Σερβίας, ο Όσιος Σωφρόνιος ο Έγκλειστος, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ιερομάρτυρας, ο Όσιος Χριστόφορος εκ Γεωργίας, ο Άγιος Αλέξανδρος ο Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Χάρκωβ και ο Άγιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Σταυρουπόλεως.

Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος: Οι φωτιστές των Σλάβων που άλλαξαν την ιστορία της γραφής

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος τιμώνται ιδιαίτερα στην ορθόδοξη παράδοση ως φωτιστές των Σλάβων. Η μνήμη τους συνδέεται με την ιεραποστολική δράση τους, αλλά και με την ανάπτυξη της σλαβικής γραπτής παράδοσης, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Χριστιανισμός εξαπλωνόταν σε νέους λαούς και περιοχές.

Τα δύο αδέλφια κατάγονταν από τη Θεσσαλονίκη και έζησαν τον 9ο αιώνα. Η πόλη τους ήταν τότε ένα σημαντικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με επαφή με σλαβόφωνους πληθυσμούς. Αυτό θεωρείται ότι συνέβαλε στη γνώση της γλώσσας και του πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αργότερα ανέλαβαν το έργο τους.

Ο Κύριλλος, πριν από τη μοναχική του ζωή, ήταν γνωστός ως Κωνσταντίνος και είχε σημαντική μόρφωση. Ο Μεθόδιος είχε επίσης ευρεία παιδεία και διοικητική εμπειρία, πριν ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, οι δύο αδελφοί ανέλαβαν αποστολή στους σλαβικούς λαούς, με στόχο τη διάδοση της χριστιανικής διδασκαλίας στη γλώσσα που μπορούσαν να κατανοήσουν.

Η συμβολή τους συνδέεται με τη δημιουργία του γλαγολιτικού αλφαβήτου και τη μετάφραση λειτουργικών και βιβλικών κειμένων στη σλαβική γλώσσα. Το έργο αυτό θεωρήθηκε καθοριστικό, καθώς επέτρεψε τη λατρεία και τη διδασκαλία σε γλώσσα προσιτή στους τοπικούς πληθυσμούς.

Η δράση τους είχε και ευρύτερη πολιτισμική σημασία. Οι μεταφράσεις και η γραπτή παράδοση που συνδέθηκαν με το έργο τους επηρέασαν την πνευματική ανάπτυξη πολλών σλαβικών λαών και άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης.

Η τιμή προς τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο δεν περιορίζεται μόνο στην εκκλησιαστική μνήμη. Η μορφή τους συνδέεται με την παιδεία, τη γλώσσα και τη μετάδοση της γνώσης. Γι’ αυτό και συχνά αναφέρονται ως πρόσωπα που γεφύρωσαν τη θρησκευτική αποστολή με τον πολιτισμό.

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος έμειναν γνωστοί ως «Φωτιστές των Σλάβων» για τη συμβολή τους στη διάδοση της χριστιανικής διδασκαλίας και της γραπτής σλαβικής παράδοσης.

Ακούστε το Απολυτίκιον

Εορτολόγιο Μαΐου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Μαΐου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.