Η πρώτη ματιά στο «Your Fault: London» μόλις κυκλοφόρησε και ήδη έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού, επιβεβαιώνοντας πως η συνέχεια του επιτυχημένου ρομαντικού δράματος δεν θα περάσει απαρατήρητη.

Η νέα ταινία, που θα προβληθεί στο Prime Video τον Ιούνιο του 2026, συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε με το My Fault: London, βασισμένη στη best-seller τριλογία «Culpables» της Mercedes Ron.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν η Asha Banks και ο Matthew Broome ως Noah και Nick, ένα ζευγάρι που εξακολουθεί να ζει έναν απαγορευμένο, γεμάτο ένταση έρωτα. Στο πλευρό τους προστίθενται νέα πρόσωπα, όπως η Scarlett Rayner, γνωστή από τη σειρά Grantchester, και ο Orlando Norman, φέρνοντας φρέσκια δυναμική και ανατροπές στην ιστορία.

Η υπόθεση εστιάζει στη «φάση του μέλιτος» της μυστικής σχέσης του ζευγαριού, η οποία σταδιακά αρχίζει να δοκιμάζεται και να ραγίζει. Η Noah κατευθύνεται προς την Οξφόρδη για να συνεχίσει τις σπουδές της, ενώ ο Nick βυθίζεται στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Η απόσταση, σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων προσώπων, πυροδοτεί ζήλια, αμφιβολίες και συναισθηματικές εντάσεις που απειλούν να διαλύσουν ό,τι έχτισαν.

Το πρώτο teaser, διάρκειας μόλις 15 δευτερολέπτων, ήταν αρκετό για να «ανάψει φωτιές» στα social media. Σε αυτό, οι δύο ήρωες εμφανίζονται να κρύβονται, προσπαθώντας να διατηρήσουν τη σχέση τους μυστική. Η ατάκα «κάποια μυστικά δεν μπορούν να μείνουν κρυφά» δίνει τον τόνο ενός πιο σκοτεινού και ώριμου κεφαλαίου.

Οι αντιδράσεις του κοινού ήταν άμεσες και εκρηκτικές

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, πολλοί δήλωσαν πως ξαναβλέπουν την πρώτη ταινία για να προετοιμαστούν, ενώ δεν έλειψαν τα σχόλια που χαρακτήρισαν την ταινία «εθιστική» και «αγαπημένη».

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση των Charlotte Fassler και Dani Girdwood, το Your Fault: London φιλοδοξεί να ανεβάσει τον πήχη, συνδυάζοντας πάθος, δράμα και υψηλά διακυβεύματα. Αν κάτι είναι ήδη σαφές, είναι πως η χημεία των πρωταγωνιστών παραμένει ακαταμάχητη.

*Φωτογραφίες @Prime Video