Η εκπομπή «Το Πρωινό» αποκάλυψε τους δέκα παίκτες που θα συμμετέχουν στον νέο κύκλο του «Your Face Sounds Familiar».

«Διαβάζω ότι θα το παρουσιάσει ο Σάκης Ρουβάς. Δεν το ξέρω αν ισχύει, αλλά θα ήταν ωραία επιλογή ο Σάκης Ρουβάς», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

Οι 10 παίκτες που θα λάβουν μέρος στο σόου του ΑΝΤ1

Δωροθέα Μερκούρη (ηθοποιός)

Μαριάντα Πιερίδη (τραγουδίστρια – παρουσιάστρια)

Παναγιώτης Ραφαηλίδης (τραγουδιστής – παρουσιαστής)

Μαριλού Κατσαφάδου (ηθοποιός)

Idra Kayne (τραγουδίστρια – ηθοποιός – συνθέτης)

Biased Beast (τραγουδιστής)

Μέμος Μπεγνής (ηθοποιός)

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας (ηθοποιός)

Αφροδίτη Χατζημηνά (τραγουδίστρια)

Αλέξανδρος Μπουρδούμης (ηθοποιός)