Η εκπομπή «Το Πρωινό» αποκάλυψε τους δέκα παίκτες που θα συμμετέχουν στον νέο κύκλο του «Your Face Sounds Familiar».
«Διαβάζω ότι θα το παρουσιάσει ο Σάκης Ρουβάς. Δεν το ξέρω αν ισχύει, αλλά θα ήταν ωραία επιλογή ο Σάκης Ρουβάς», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.
Οι 10 παίκτες που θα λάβουν μέρος στο σόου του ΑΝΤ1
Δωροθέα Μερκούρη (ηθοποιός)
Μαριάντα Πιερίδη (τραγουδίστρια – παρουσιάστρια)
Παναγιώτης Ραφαηλίδης (τραγουδιστής – παρουσιαστής)
Μαριλού Κατσαφάδου (ηθοποιός)
Idra Kayne (τραγουδίστρια – ηθοποιός – συνθέτης)
Biased Beast (τραγουδιστής)
Μέμος Μπεγνής (ηθοποιός)
Κωνσταντίνος Μαγκλάρας (ηθοποιός)
Αφροδίτη Χατζημηνά (τραγουδίστρια)
Αλέξανδρος Μπουρδούμης (ηθοποιός)