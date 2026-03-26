Οι αγώνες μπαράζ για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 και αυτοί της Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (26/3).
Η ώρα για τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων μπαράζ έφτασε, με την Ιταλία να αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία και να στοχεύει στο πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, από το οποίο απουσίασε τόσο το 2018 όσο και το 2022.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
19:00 Novasports Extra 4 Τουρκία – Ρουμανία UEFA European Qualifiers
19:00 Novasports Start Κύπρος – Λευκορωσία Φιλικός Αγώνας
19:00 Novasports 2HD Γιβραλτάρ – Λετονία UEFA Nations League
19:00 Novasports 1HD Μάλτα – Λουξεμβούργο UEFA Nations League
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι τένις
21:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαϊάμι τένις
21:30 Novasports 3HD Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:30 Novasports 2HD Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι Euroleague
21:45 Novasports Premier League Ουαλία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA European Qualifiers
21:45 Novasports Extra 3 Σλοβακία – Κόσοβο UEFA European Qualifiers
21:45 Novasports Extra 2 Πολωνία – Αλβανία UEFA European Qualifiers
21:45 Novasports Extra 1 Δανία – Βόρεια Μακεδονία UEFA European Qualifiers
21:45 Novasports Start Τσεχία – Ιρλανδία UEFA European Qualifiers
21:45 Novasports News Ουκρανία – Σουηδία UEFA European Qualifiers
21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές Euroleague
21:45 Novasports 1HD Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία UEFA European Qualifiers