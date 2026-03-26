Το τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου», σε αφήγηση και παρουσίαση της Ηρώς Σαΐα, μεταδίδεται το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 19:00 στην ΕΡΤ1 και είναι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο της Ιωάννας Γεωργακοπούλου.

Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου γεννήθηκε στον Πύργο, αλλά από μικρή ηλικία βρέθηκε με τη μητέρα της στην Αθήνα, όπου γρήγορα έδειξε την αγάπη και την κλίση της στο τραγούδι. Από νωρίς πάλεψε για την ανεξαρτησία της. Θεωρείται η πρώτη γυναίκα που κυριάρχησε δισκογραφικά στο είδος, με καθαρό ρεπερτόριο και συνεργασίες με τους μεγαλύτερους δημιουργούς της εποχής, καταγράφοντας πάνω από 230 τραγούδια, όλα σε δίσκους 78 στροφών.

Όμως, η συμβολή της δεν περιορίζεται μόνο στην ερμηνεία. Ήταν από τις πρώτες γυναίκες που διεκδίκησαν τα πνευματικά τους δικαιώματα και απαίτησαν να αναγράφονται και ως δημιουργοί – αντίθετα από τα δεδομένα της εποχής.

Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να διατηρεί ενεργούς τους πολλαπλούς κοινωνικούς της ρόλους και να διεκδικεί την ιστορία του ονόματός της και της καριέρα της μέχρι το τέλος.

Η απώλεια της κόρης της από καρκίνο ήταν το καθοριστικό γεγονός που επέδρασε στην υγεία και την ψυχολογία της. Λίγο μετά έφυγε από τη ζωή και η ίδια, με ένα αίσθημα πληρότητας και με την επίγνωση ότι άφησε το χνάρι της στην ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού.

