Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Μύκονο για τη Stoiximan Basket League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (25/3).

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:00 AC PAOK TV (Youtube) ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Ημιτελικά Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών

17:00 AC PAO TV (Youtube) Παναθηναϊκός – Θέτιδα Βούλας Α1 Γυναικών Volley League

17:00 Mega News Ολυμπιακός – ΖΑΟΑΝ Α1 Γυναικών Volley League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson GBL

18:00 ΕΡΤ Sports 1 ΝΟ Βουλιαγμένης – ΓΣ Απόλλων Σμύρνης Πόλο

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι τένις

19:45 ΕΡΤ Sports 2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ

19:45 Mega News Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα UEFA Women’s Champions League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος Betsson – AEK Α1 Γυναικών Volley League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Άαλστ – Μιλάνο CEV Challenge Cup βόλεϊ