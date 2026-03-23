Η δραματική σειρά «Grand Hotel» του ANT1 έρχεται απόψε στις 21:00 με ένα νέο διπλό επεισόδιο γεμάτο ανατροπές.

Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο:

Ο Πέτρος είναι σοκαρισμένος από την αποκάλυψη της Αλίκης πως ο Ρήγας κρυβόταν πίσω και από τη δική του απόπειρα δολοφονίας… Σιγά-σιγά, βγαίνουν στο φως όλα τα μυστικά και καταλαβαίνει τον λόγο που συνέχιζε η Αλίκη να έχει στενή επικοινωνία με τον Άρη. Η Κυβέλη, κρυμμένη στο «πουθενά» μαζί με τον Ρήγα, νιώθει πως ζει για πρώτη φορά πραγματικά… Η Ελένη πέφτει θύμα ληστείας από έναν νεαρό που την παρασύρει με την εμφάνισή του και αναγκάζεται να βγει ξανά στο δρόμο. Ο Μάρκος βρίσκει τυχαία τη Μελίνα να ψάχνει ταξί σε άθλια κατάσταση και προθυμοποιείται να τη βοηθήσει, αλλά βρίσκεται σε δύσκολη θέση όταν εκείνη του ζητάει να μη πει τίποτα στον Χατζημήτρο. Έξαλλος ο Άρης, πηγαίνει και ρωτάει τον Χατζημήτρο ποια είναι η μυστική συμφωνία που έχει με τον Ρήγα. Κι ενώ η Αλίκη πιστεύει πώς τώρα μπορεί να είναι ξανά ευτυχισμένη με τον Πέτρο, μιας και όλες οι αμφιβολίες του για εκείνη και τον Άρη θα εξαφανιστούν μετά την αποκάλυψη της αλήθειας, χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της, όταν ο γιατρός της λέει πως είναι έγκυος…

Η Αλίκη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αλήθεια που ανατρέπει τα πάντα. Παγιδευμένη στην άγνοια για το ποιος μπορεί να είναι ο πατέρας του παιδιού της, ανάμεσα στην αγάπη της για τον Πέτρο και μια αλήθεια που δεν μπορεί να αποκαλύψει γιατί δεν την ξέρει ούτε η ίδια, εγκλωβίζεται σε ένα αδιέξοδο που φαίνεται απροσπέλαστο. Η Σοφία προφυλακίζεται για τον φόνο της Βασιλικής, ενώ ο Αλέξανδρος βρίσκεται στριμωγμένος από τις αποκαλύψεις. Ο Ρήγας και η Κυβέλη συνεχίζουν να κρύβονται, αλλά μια απερίσκεπτη κίνηση της Κυβέλης απειλεί να προδώσει το κρησφύγετό τους. Ο Άρης αποκαλύπτει πως η παρουσία του στο ξενοδοχείο ήταν μέρος συμφωνίας με τον Χατζημήτρο, προκαλώντας την οργή της Αλίκης και του Πέτρου. Η Ελένη παλεύει να σταθεί στα πόδια της, αναζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία πριν βρεθεί ξανά στο περιθώριο. Στα Προσφυγικά, φτάνει η τελευταία και πιο κρίσιμη ημέρα της δίκης. Όλοι περιμένουν με αγωνία την απόφαση που θα κρίνει αν θα χάσουν τα σπίτια τους ή θα δικαιωθούν.

Ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της Αλίκης; Ο Πέτρος ή ο Άρης;

Ο Άρης αποκαλύπτει στην Αλίκη ότι βοήθησε τον Χατζημήτρο να καταστρέψει το Grand Hotel