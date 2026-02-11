Η ρεβάνς ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στους ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (11/2).
Οι «ασπρόμαυροι» έχουν το προβάδισμα μετά τη νίκη με 1-0 στη Λεωφόρο την περασμένη εβδομάδα, οι «πράσινοι» όμως έχουν ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα και πάνε στην Τούμπα με στόχο την ανατροπή.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Άρθουρ Ρίντερκνεχ ATP 500 τένις
15:15 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ουµπέρ Χούρκατς – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 500 τένις
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα τένις
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λεβαδειακός – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο FIBA Europe Cup
18:00 Novasports Start Άνκαρα – Κέμνιτς Eurocup
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold Βελιγράδι στίβος
19:00 Novasports Prime Κλουζ – Άρης Eurocup
19:30 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας τένις
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξέι Πόπιριν – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ ATP 500 τένις
20:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας
21:00 Novasports 5HD Βενέτσια – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λε Μαν – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League
21:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μπράιτον Premier League
21:30 Novasports Start Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι Premier League
21:30 Novasports 4HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς Premier League
21:30 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ Premier League
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπάγερν Μονάχου – Λειψία Κύπελλο Γερμανίας
22:00 Novasports 1HD Μπολόνια – Λάτσιο Coppa Italia
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάδεργουελ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
22:15 Novasports Prime Σάντερλαντ – Λίβερπουλ Premier League
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τάλον Γκρίκσπουρ – Κουέντιν Άλις ATP 500 τένις