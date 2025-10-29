Ο ΑΝΤ1 συνεχίζει να επενδύει σε πρόσωπα με ισχυρή παρουσία και αναγνωρίσιμη τηλεοπτική ταυτότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο σταθμός ανακοίνωσε με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με την Κατερίνα Καραβάτου, μία παρουσιάστρια που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη του κοινού μέσα από τη συνέπεια, την ευγένεια και την αξιοπιστία της

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιτυχημένη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη συναισθηματική της ευφυΐα, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού.

Με πολυετή πορεία στην τηλεόραση και ξεχωριστό επικοινωνιακό χάρισμα, η Κατερίνα Καραβάτου προχωρά μαζί με τον ΑΝΤ1 με κοινό στόχο την ποιοτική και σύγχρονη ψυχαγωγία.