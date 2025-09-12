Η Κατερίνα Καραβάτου έκανε φινάλε με την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Παρέα».

«Δεν θέλω καθόλου να κλαίω. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό, ενώ είμαι τόσο χαρούμενη», σχολίασε φανερά συγκινημένη η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια η Κατερίνα Καραβάτου συμπλήρωσε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την αγάπη που πήρα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος, δεν έχω λόγια. Είμαι πολύ περήφανη για όλο αυτό που καταφέραμε να σας δώσουμε. Αυτή η φάση εδώ, αυτό το καλοκαίρι παρέα, αυτοί οι τρεις μήνες, με έκαναν να ελπίζω για τον κόσμο. Συνήθως, πιστεύεις ότι μόνο το κακό ή οι άνθρωποι που μιλάνε άσχημα ή αυτοί που κάνουν τους άλλους να φοβούνται, ότι μόνο αυτοί μπορούν να πετύχουν. Δεν είναι έτσι. Μπράβο σε όλους σας που το κάνατε αυτό. Είμαστε χαρούμενοι, μην μας βλέπετε έτσι».