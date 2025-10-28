Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχτηκε στο νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΙ The Wall δύο αδελφικούς φίλους, τον Ευθύμη και τον Χρήστο. Παιδιά με κοινή νοοτροπία, κοινές ανησυχίες και αγάπη για τη μάθηση, μεγάλωσαν παρέα, αλλά οι δρόμοι τους χωρίστηκαν μετά το σχολείο.

Ο Χρήστος έφυγε για σπουδές στον Καναδά και ο Ευθύμης στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, ζουν σε διαφορετικές πόλεις, έχουν φτιάξει ο καθένας τη δική του οικογένεια και καθημερινότητα, αλλά η φιλία τους παραμένει ισχυρή.

O Ευθύμης συγκέντρωσε το χρηματικό ποσό των 23.83 ευρώ, ενώ ο Χρήστος απάντησε σωστά σε τρεις ερωτήσεις με τον ίδιο τελικά να σκίζει το συμβόλαιο. Οι δύο παίχτες ιδιαίτερα χαρούμενοι και συγκινημένοι κέρδισαν 23.83 ευρώ.