Η μάχη δίχως αύριο για την Εθνική ποδοσφαίρου στην Κοπεγχάγη για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου και το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στην GBL, ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της σημερινής ημέρας.

Όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD: Αναντολού Εφές – Μερκεζεφέντι, Turkish Basketball Super League

13:00 COSMOTE SPORT 8 HD: Καντού – Ρέτζιο Εμίλια, Lega Basket Serie A

13:30 Novasports 6HD: WTA 1000 Γουχάν, Τελικός

15:00 Sport24.gr: Bet W, Εκπομπή

15:30 COSMOTE SPORT 4 HD: Φενέρμπαχτσε – Καρσίγιακα, Turkish Basketball Super League

16:00 ΕΡΤ2: Περιστέρι – ΑΟ Μυκόνου, Stoiximan GBL

16:00 Novasports Start: Άγιος Μαρίνος – Κύπρος, UEFA World Cup Qualifiers

18:15 ΕΡΤ2: Εθνικός Πειραιά – ΝΕ Πατρών, Πόλο Α1 Ανδρών

19:00 ΕΡΤ2: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, Stoiximan GBL

19:00 Novasports Start: Νήσοι Φερόες – Τσεχία, UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 2HD: Σκωτία – Λευκορωσία, UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 1HD: Ολλανδία – Φινλανδία, UEFA World Cup Qualifiers

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD: Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης, ACB Liga Endesa

21:00 Novasports Prime: UEFA European Qualifiers Tonight, Εκπομπή

21:45 ALPHA: Δανία – Ελλάδα, UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Prime: Ρουμανία – Αυστρία, UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start: Λιθουανία – Πολωνία, UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD: Κροατία – Γιβραλτάρ, UEFA World Cup Qualifiers

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD: Λας Βέγκας Έισις – Φοίνιξ Μέρκιουρι, WNBA Finals

23:00 Sport24.gr: Game Night, Εκπομπή

23:45 Novasports Prime: UEFA European Qualifiers Tonight, Στιγμιότυπα και αναλύσεις