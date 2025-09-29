Μία ημέρα πριν από την παραίτησή του από την εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω» ο σύζυγος της Κατερίνας Στικούδη, Βαγγέλης Σερίφης, είχε μιλήσει στην εκπομπή «Happy Day» για τη συνεργασία του με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο στο OPEN.

«Είμαι πολύ περίεργος για το πώς θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Σε γενικό επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές ιδεολογικού, κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου. Κοιτάζω να δω πώς θα βγει αυτό κόσμια προς τα έξω», σχολίασε ο Βαγγέλης Σερίφης.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ραπ μουσική κάνω, οπότε έχω δεχθεί μόνο αρνητικά σχόλια εδώ και 25 χρόνια. Στην εκπομπή το βρίσκουμε. Σε μια τέτοια εκπομπή αν χαλαρώσεις, θα χαλαρώσεις κι on camera και δεν θα γίνει η δουλειά που πρέπει να κάνεις. Το έχω πάρει λίγο πιο σοβαρά. Θα δούμε πως θα πάει και με τα υπόλοιπα».

Σημειώνεται ότι η εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου «Κοινωνία άνω κάτω» θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο OPEN. Ο σταθμός, ωστόσο, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, ενημερώνοντας πως οι λόγοι που αποχώρησε ο Βαγγέλης Σερίφης από την εκπομπή είναι προσωπικοί.

Η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου σημείωσε στην εκπομπή «Happy Day» πως ο Βαγγέλης Σερίφης παραιτήθηκε για την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην υπόθεση του Πάρι Ρούπου.