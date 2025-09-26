Λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ» την 1η Οκτωβρίου μέσα από τη συχνότητα του OPEN, ένας από τους συντελεστές της, ο Βαγγέλης Σερίφης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί.

Ο τηλεοπτικός σταθμός σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Βαγγέλης Σερίφης δεν θα συμμετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ”, καθώς αποχωρεί από την εκπομπή για προσωπικούς λόγους. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία».

Βαγγέλης Σερίφης

Σημειώνεται, ότι η εκπομπή κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 23:30 με τους Κωνσταντίνο Μπογδάνο, Κατερίνα Παπακωστοπούλου, Τάσο Ντούκα και Σταύρο Μπαλάσκα.