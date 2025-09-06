Η πρώτη εβδομάδα του Exathlon ήταν γεμάτη συγκλονιστικούς αγώνες, παθιασμένες αναμετρήσεις και κορυφαίες επιδόσεις. Οι αθλητές απέδειξαν πως έχουν κάθε λόγο να βρίσκονται σε αυτές τις πίστες προσφέροντας μοναδικό θέαμα.

Στο επεισόδιο της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, οι Πορτοκαλί όρθωσαν ανάστημα απέναντι στους Μπλε, σημειώνοντας δύο κρίσιμες νίκες σε ισάριθμα Αγωνίσματα Ασφαλείας. Ένα Αγώνισμα Ασφαλείας υπολείπεται για να καθοριστεί εάν οι αθλητές που θα μονομαχήσουν θα είναι μόνο Μπλε ή θα υπάρξουν υποψήφιοι και από την Πορτοκαλί ομάδα και αυτό θα το παρακολουθήσουμε στο αποψινό επεισόδιο του Exathlon στις 21.30.

Πορτοκαλί και Μπλε μάχονται σε έναν καθηλωτικό αγώνα, όπου οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη και ένας τραυματισμός θα καθορίσει τη συνέχεια. Ωστόσο, οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν και για ένα προνόμιο το οποίο θα φανεί σίγουρα πολύ σημαντικό σε όποιον το έχει στην κατοχή του. Ο νικητής αυτού του αγωνίσματος μπορεί να αλλάξει τη δυναμική των δύο ομάδων.

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη, απόψε στις 21.30, στον ΣΚΑΪ

Δείτε το τρέιλερ