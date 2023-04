H ONE FC, ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς των μαχητικών τεχνών έρχεται στο Novasports με δυο από τις δημοφιλέστερες διοργανώσεις του! Τα ONE Friday Fights και ONE Fight Night έρχονται από αυτή την Παρασκευή 28 Απριλίου, σε απευθείας μετάδοση από τη Μπανγκόκ με τους καλύτερους μαχητές ΜΜΑ να αγωνίζονται με στόχο την παραδοσιακή επιχρυσωμένη ζώνη. Οι διοργανώσεις της ONE FC με τις υψηλού επιπέδου παραγωγές, βρίσκονται από το 2020 στη λίστα με τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα με βάση την τηλεοπτική τους δυναμική και την αφοσίωση του κοινού τους με τους αγώνες να μεταδίδονται σε 170 χώρες από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές πλατφόρμες του κόσμου!

Το ONE Friday Fights διεξάγεται κάθε Παρασκευή μεσημέρι και θα μεταδίδεται Live από την εμβληματική αρένα Lumpinee Boxing Stadium της Ταϊλάνδης με μερικούς από τους καλύτερους μαχητές Muay Thai στον κόσμο αλλά και ανερχόμενους αστέρες. Πρεμιέρα την Παρασκευή 28/4 στις 15:30 στο Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου.

Το ONE Fight Night διοργανώνεται κάθε μήνα, διεξάγεται σε prime time ώρες Αμερικής και συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι αστέρες στη βιομηχανία των μαχητικών τεχνών των ΗΠΑ, διεθνή ταλέντα και γίνεται τουλάχιστον ένας αγώνας παγκόσμιου τίτλου. Οι λάτρεις των εντυπωσιακών τεχνών ΜΜΑ, κάθε Παρασκευή στις 15:00 θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν στο Novasports5 το εβδομαδιαίο magazino ONE FC Weekly, το οποίο παρουσιάζει μερικούς από τους πιο επιδέξιους πολεμικούς αθλητές του πλανήτη στους πιο δυνατούς αγώνες τους καθώς και ένα ταξίδι στο παρελθόν, προβάλλοντας εμβληματικές μάχες των τελευταίων ετών.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.