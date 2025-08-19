Το συνεργείο κάνει τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο. Η κάμερα ανοίγει. Ο σκηνοθέτης δίνει τις οδηγίες. Οι ηθοποιοί προβάρουν τα λόγια και παίρνουν τις θέσεις τους. «Ήχος τρέχει!».

«Κάμερα τρέχει!». «Σκηνή 1, λήψη 1, πάμε!». Το γύρισμα ξεκινά και ένας κόσμος γεμάτος φωνές, σιωπές, ψέματα, αλήθειες, συγκρούσεις και πάθη γεννιέται.

Η δυνατή ομάδα των δημιουργών, του cast και των συντελεστών μπαίνει στον πυρήνα της ιστορίας και ζωντανεύει τις στιγμές και τους χαρακτήρες της. Η ένταση, η αγωνία, ο θυμός, η τρυφερότητα και η συγκίνηση γίνονται εικόνα.

Τα πλάνα αποτυπώθηκαν και με το «Cut!» του σκηνοθέτη ο χρόνος επιστρέφει στο παρόν. Ο «Δικαστής» άρχισε να ξεδιπλώνει την αφήγησή του μπροστά στον φακό, αλλά και πίσω από τα φώτα. Και αυτά είναι μόνο τα πρώτα καρέ…