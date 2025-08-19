Το «Grand Hotel», η επιτυχημένη καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, επιστρέφει τον Σεπτέμβριο και τα έχει όλα: καινούριες ιστορίες μυστηρίου, παιχνίδια εξουσίας, δυνατούς έρωτες που θα συναντήσουν εμπόδια, αλλά και αποκαλύψεις μυστικών από το παρελθόν που θα φέρουν ανατροπές.

Ο Άρης Δανέζης (Δημήτρης Κίτσος) κάνει check in στον 2ο Κύκλο της δραματικής σειράς και παραδίδει την ταυτότητά του στη ρεσεψιόν του πολυτελούς ξενοδοχείου.

Όνομα: Άρης

Επώνυμο: Δανέζης

Τόπος γέννησης: Σμύρνη

Επάγγελμα: Δημοσιογράφος

Παρελθόν: Λόγω μιας οικογενειακής τραγωδίας, κατατάχθηκε κρυφά στο Μακεδονικό Μέτωπο και όλοι τον έχουν για νεκρό.

Παρόν: Έρχεται ως επενδυτής και σωτήρας του Grand Hotel

Κρυφός σκοπός: Δικαιοσύνη με κάθε κόστος

Χαρακτήρας: Δυναμικός, γοητευτικός, μυστηριώδης, θαρραλέος

Σημείο καμπής: Ερωτεύεται την Αλίκη