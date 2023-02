Πολύ μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για τα ζευγάρια του «Just the Two of Us», η αλήθεια όμως κρύβεται μόνο στο επίσημο Instagram account του show.

Αν είστε καλοί στα κουίζ τότε σίγουρα θα βρίτε πολλούς συμμετέχοντες λίγο πριν την πρεμιέρα του show.

Για να δούμε πόσους θα βρείτε:

Ήρθε στην Ελλάδα στα 13 της, έχει σπουδάσει τραπεζικά και μπήκε στο χώρο της μόδας τυχαία

Γεννήθηκε στη Βιέννη, από μικρός κόλλησε το «μικρόβιο» της δημιουργίας και έχει συνεργαστεί με τα καλύτερα καταστήματα παγκοσμίως

Κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, λατρεύει τη μουσική και το ραδιόφωνο και την βλέπουμε καθημερινά στις τηλεοπτικές μας οθόνες

Είναι λυράρης – τραγουδιστής, σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και ασχολήθηκε επαγγελματικά με τον αθλητισμό έχοντας σπουδαίες διακρίσεις

Υπήρξε μέλος της Εθνικής ομάδας Ταεκβοντό, έχει πρότυπο την Άννα Βίσση και έχει συμμετάσχει σε μουσικό reality.

Είναι expert στον τομέα του makeup και του hairstyle, συνεργάζεται με τις πιο γνωστές Ελληνίδες celebrities και είναι πατέρας δύο παιδιών

Κατάγεται από την Καβάλα, από τα 17 της ξεκίνησε να εμφανίζεται σε νυχτερινά μαγαζιά και είναι αδερφή πασίγνωστου τραγουδιστή

Γεννήθηκε στη Γερμανία, ξεκίνησε να δουλεύει ως χορευτής και το 1996 έκανε την «είσοδό» του στην ελληνική δισκογραφία

Είναι δημοσιογράφος, από το 2005 έχει εργαστεί στους μεγαλύτερους εκδοτικούς ομίλους και τα τελευταία τρία χρόνια διδάσκει σε σχολή

Έχει αγωνιστεί σε ελληνικές ομάδες στο εξωτερικό, έκανε ντεμπούτο σε τελικό Κυπέλλου και το καλοκαίρι του 2022 έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του

Έχει τελειώσει δραματική σχολή, έχει έναν γιο και κάνει πέντε χρόνια αργεντίνικο τάνγκο

Προέρχεται από θεατρική οικογένεια, έχει συνεργαστεί και με τον πατέρα του και φέτος τον βλέπουμε και στην τηλεόραση και στο θέατρο

Σπούδασε σε δραματική σχολή, ο πρώτος προσωπικός της δίσκος κυκλοφόρησε το 1987 και έχει μία κόρη

Μήπως μαντέψατε κανέναν;

Οι μάσκες θα πέσουν και οι αποκαλύψεις θα γίνουν μόνο στην Πρεμιέρα του «Just the Two of Us» το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 20:00.

Λίγο πριν την πρεμιέρα του πιο φαντασμαγορικού show της ελληνικής τηλεόρασης, η Κατερίνα Στικούδη, που για μία ακόμη φορά έχει αναλάβει το backstage του show, βρέθηκε καλεσμένη στην Super Κατερίνα και μίλησε για το μοναδικό πάρτι που στήνει κάθε Σάββατο ο Νίκος Κοκλώνης.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά ξεκινάμε, που συνεχίζουμε ουσιαστικά, κάναμε ένα μικρό break, γιατί για μένα αυτό το πάρτι είναι μοναδικό, έχει να κάνει με μουσική, έχει να κάνει με συναδέλφους που τους ξέρω πολύ καλά και έχω περάσει πολύ όμορφα μαζί τους, οπότε θα είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα με ναυαρχίδα τον Νίκο, ο οποίος είναι απολαυστικός και είναι φοβερός οικοδεσπότης.»