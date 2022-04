Την άποψη περί «κλίκας» στο Survivor φαίνεται πως συμμερίζεται και η Στέλλα Ανδρέαδου. «Αντί να πεις, “παιδιά εγώ θα φάω και θα χορτάσω, πάρτε τα όλα” γυρνάς και λες πως τη δική μου προμήθεια θέλω να τη μοιράσω στον Άρη και τον Τάλα» ξεκίνησε να λέει η παίκτρια αναφερόμενη στο σκηνικό που είχε προηγηθεί το προηγούμενο βράδυ με πρωταγωνίστρια την Σοφιάννα Αβραμάκη.

«Δεν μου άρεσε καθόλου η κίνηση της, δικαίωμα της σαφώς αλλά εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα ποτέ. Αν είχα τέτοιο γεύμα θα το μοίραζα σε όλους. Αν αυτό δεν είναι κλίκα και είναι το παρεάκι, τότε τι είναι κλίκα;» αναρωτήθηκε η παίκτρια του Survivor.

Τα νέα του Survivor από τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ

Τα νέα του Survivor είπε γι’ άλλη μια μέρα ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Έχοντας στο χέρι του μια κούπα, στήθηκε μπροστά στην κάμερα για να πει τα όσα συμβαίνουν στον Άγιο Δομίνικο στο δικό του ιδιαίτερο δελτίο. «Γεια σου, είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, είναι τα νέα του Άγιου Δομίνικου στο Survivor 2022 και όλα αυτά γίνονται, πού αλλού, στον ΣΚΑΪ. Φτιάξε καφέ να στα πω καλύτερα» είπε αρχικά ο παίκτης και ξεκίνησε. «Την σημερινή μου εκπομπή θα την ξεκινήσω λέγοντας ότι πραγματικά κάνω τον σταυρό μου. Τον Άρη τον έχει πάρει ο ύπνος στην καλύβα και τον βλέπω από το πρωί μέχρι τώρα στην καλύβα. Τι συμβαίνει; Η Σοφιάννα έχει πάει στο έπαθλο που κέρδισε. Λείπει όμως και η Ναυσικά. Τον λυπάμαι αλλά έτσι είναι η ζωή» πρόσθεσε στην συνέχεια.

Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ έπιασε ψιλή κουβέντα με τις σαύρες και τα καβούρια

Απομονωμένος αλλά καθόλου απογοητευμένος φαίνεται πως είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ ο οποίος μπορεί να μην κάνει παρέα με κάποιον από τους συμπαίκτες του, βρήκε όμως τη λύση. Ο make up artist σε μια βόλτα του στη ζούγκλα εντόπισε μια μεγάλη σαύρα και κάθισε δίπλα της να της πει τα νέα του. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος ονόμασε την σαύρα «King of the jungle».

«Έτσι όπως μιλούσα με το φίλο μου, πετάχτηκε ένα καβούρι με ανοιχτές τις δαγκάνες και ερχόταν κατά πάνω μου. Προφανώς αυτός ο γρουσούζης, ο Καραγκρίνιας, ο Καραγκούνιας έχει στείλει τα καβούρια να με φάνε» είπε ο παίκτης ενώ στην συνέχεια αποκάλυψε το τατουάζ που έχει κάνει για μια σαύρα που είχε στο παρελθόν.

Φυσικά, ο Κωνσταντίνος δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει την σαύρα πως μπορεί να δει την Σοφιάννα Αβραμάκη και τον Άρη Σοϊλέδη να «κάνουν κόλπα ερωτικά».

Εκνευρίστηκε ο Άρης Σοϊλέδης με τα υπονοούμενα του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ

Με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ τα «έβαλαν» ο Τάκης Καραγκούνιας και ο Άρης Σοϊλέδης. Οι παίκτες, κατηγόρησαν τον συμπαίκτη τους πως δεν βοηθά στις δουλειές. Όταν ο Άρης τόνισε πως δεν μπορεί να ακούει πράγματα που δεν ισχύουν, τα αίματα άναψαν γι’ άλλη μια φορά. «Γιατί; Εσύ ήσουν μπροστά Άρη; Ήσουν πίσω με την Σοφιάννα και τον Γιώργο. Εγώ μαγείρευα με τη Μέη» είπε ο Κωνσταντίνος.

«Πρόσεχε τα λόγια σου» τον προειδοποίησε ο Άρης Σοϊλέδης και πρόσθεσε: «Λες ότι ήμουν πίσω με την Σοφιάννα. Αυτά που τα έχεις δει αγόρι μου;». «Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται» σχολίασε στην συνέχεια ο Κωνσταντίνος στην κάμερα του Survivor.