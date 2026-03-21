Στο νέο επεισόδιο του J2US ο Νίκος Μουρατίδης κάθισε στην καρέκλα του guest κριτή και ακολούθησε ένα απρόοπτο.

Ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας μπέρδεψε τους ρόλους σε ένα ζευγάρι και πέρασε τον διαγωνιζόμενο για coach και τον coach για διαγωνιζόμενο.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η Μαίρη Βυτινάρος με τον Steve Provis ολοκλήρωσαν τη νέα σκηνική τους προσπάθεια, ο Νίκος Μουρατίδης πήρε τον λόγο προκειμένου να κάνει τη δική του κριτική στο ζευγάρι.

«Να σου πω, Steve, στις πρόβες πώς είναι η Μαίρη;» αναρωτήθηκε αρχικά ο ραδιοφωνικός παραγωγός για να αποκριθεί, με χιούμορ, ο νεαρός τραγουδιστής «είναι η coach, βασικά» και να ακολουθήσει μια σύντομη, πλην ιδιαίτερη, στιχομυθία ανάμεσά τους.

Μουρατίδης: Ναι, πώς είναι;

Steve: Είναι πάρα πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή.

Μουρατίδης: Εννοώ, σε συμβουλεύει κανονικά;

Steve: Κανονικότατα.

Μουρατίδης: Ωραία.

«Θέλω να μαθαίνω, θέλω να κάνουμε πρόβες» έσπευσε τότε να τονίσει η Μαίρη Βυτινάρος για να συμπληρώσει ο παρτενέρ της, «ναι, είναι εκεί. Ρωτάει πάρα πολύ. Δίνει το 100% της».

«Μαίρη, ήσουν πάρα πολύ καλή και δεν πιστεύω ότι πρέπει να καταναλώνεις αυτά που έχει καταναλώσει η Amy Winehouse για να πεις αυτό το τραγούδι. Το είπες μια χαρά. Εγώ έμεινα πολύ ευχαριστημένος και με τους δυο σας και μπράβο» υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Νίκος Μουρατίδης για να ενημερωθεί, τότε, για τους ρόλους του γοητευτικού ζευγαριού.

«Α, δεν ήξερα ότι είναι coach η Μαίρη» αναφώνησε ο guest κριτής του J2US για να του εξηγήσει ο Νίκος Κοκλώνης πως «δεν είναι η coach η Μαίρη, ο Steve είναι ο coach».

«Αυτή είναι η επιτυχία» επισήμανε, με χαμόγελο, ο Steve Provis με τον Νίκο Μουρατίδη να δηλώνει χαρακτηριστικά… «βρε, πρόσεξε εσύ μην ανέβω πάνω και σε πλακώσω».