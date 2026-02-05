Το «ΒΙΝΥΛΙΟ» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 απόψε στις 23:20 με ένα διαφορετικό αφιέρωμα στη Eurovision.

Απόψε στις 23:20 ο χρόνος γυρίζει πίσω και το πρώτο «ΒΙΝΥΛΙΟ» του 2026 επιστρέφει δυνατά. Η πιο ξεχωριστή εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης έρχεται απόψε, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, με άρωμα Eurovision.

Το «ΒΙΝΥΛΙΟ» πηγαίνει στον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό διαγωνισμό, αλλά κάπως διαφορετικά. Εκτός από τις αξέχαστες εμφανίσεις, θα επικεντρωθεί κυρίως σε εκείνες που θέλουμε μάλλον να ξεχάσουμε.

Εμφανίσεις που ξάφνιασαν ακόμα και την ίδια τη Eurovision, εμφανίσεις εκκεντρικές, cult ή απλώς ακατανόητες. Εμφανίσεις που προσπαθήσαμε να ξεχάσουμε, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μας ξέχασαν αυτές.

Μη χάσετε απόψε στις 23:20, την επιστροφή του αγαπημένου «ΒΙΝΥΛΙΟΥ», γιατί τη μουσική δεν την ακούς απλά, τη ζεις!

Δείτε το τρέιλερ: