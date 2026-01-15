Το δικό τους αντίο στον σκηνοθέτη της ΕΡΤ, Δημήτρη Μητσιώνη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών, είπαν ο Κώστας Παπαχλιμίντζος και η Κατερίνα Δούκα.

Με ένα συγκινητικό βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης, οι παρουσιαστές της εκπομπής «Συνδέσεις» αποχαιρέτησαν τον επί χρόνια συνεργάτη τους.

«Ένα βίντεο που ούτε περιμέναμε, ούτε και θέλαμε ποτέ να παίξουμε. Μιλάμε για έναν δικό μας άνθρωπο, τον Δημήτρη Μητσιώνη, σκηνοθέτης αλλά ας αφήσουμε τα επαγγελματικά. Την πορεία του την ξέρουν πολύ καλά όσοι είναι εδώ στην ΕΡΤ, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μόλις 48 ετών, ένα εξαιρετικό παιδί. Εγώ πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια που έχω την τιμή να εργάζομαι στην ΕΡΤ δεν είχα ακούσει έναν άνθρωπο – γιατί ξέρεις ότι το πιο εύκολο πράγμα είναι να ακούς κάποιον να κριτικάρει – δεν βρέθηκε μισός άνθρωπος να πει κακή κουβέντα για τον χαρακτήρα του, τον επαγγελματισμό του. Ήταν το παλικάρι άψογος σε όλα του. Και μόνο που χρησιμοποιούμε παρατατικό για τον Δημήτρη μας πληγώνει βαθιά. Από εμάς τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια», είπε συντετριμμένος ο Κώστας Παπαχλιμίντζος.