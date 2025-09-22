Περισσότεροι από 400 σταρ του Χόλιγουντ υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή της ACLU υπέρ του Τζίμι Κίμελ.

Η επιστολή καταδικάζει την «επ’ αόριστον» αναστολή της εκπομπής Jimmy Kimmel Live! από το ABC και προειδοποιεί ότι οι κυβερνητικές πιέσεις σε καλλιτέχνες και δημοσιογράφους αποτελούν σοβαρή απειλή για την ελευθερία του λόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μήνυμα κλείνει καλώντας όλους τους Αμερικανούς να αγωνιστούν για την υπεράσπιση του δικαιώματός μας να εκφράζουμε ελεύθερα τις απόψεις μας.

Μερικοί από τους υπογράφοντες είναι οι Τζένιφερ Άνιστον, Τομ Χανκς, Μέριλ Στριπ, Μπεν Στίλερ, Σελένα Γκόμεζ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζέιν Φόντα, Μάικλ Κίτον, Νάταλι Πόρτμαν, Μάρτιν Σορτ.

«Η φίμωση του Jimmy Kimmel και η πίεση των μέσων ενημέρωσης μέσω αγωγών και απειλών για την αφαίρεση των αδειών τους φέρνουν στη μνήμη τις σκοτεινές αναμνήσεις της δεκαετίας του 1950. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι ο γερουσιαστής McCarthy τελικά ντροπιάστηκε και εξουδετερώθηκε όταν οι Αμερικανοί κινητοποιήθηκαν και του αντιτάχθηκαν. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο και σήμερα, γιατί μαζί, οι φωνές μας είναι πιο δυνατές και μαζί θα παλέψουμε για να ακουστούμε», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή σύμφωνα με όσα αναφέρει το The Hollywood Reporter.



Ο Κίμελ τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά από ένα σχόλιο στο μονόλογό του σχετικά με την αντίδραση του MAGA στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, το οποίο έγινε viral, όμως το βράδυ της Δευτέρας η Disney ανακοίνωσε πως η εκπομπή του επιστρέφει από την Τρίτη. Ο πρόεδρος της FCC Brendan Carr είχε απειλήσει τις θυγατρικές εταιρείες με ανάκληση των αδειών εκπομπής αν δεν «λάμβαναν μέτρα» εναντίον του παρουσιαστή της εκπομπής. Η απειλή του Carr ακολουθήθηκε από την απόφαση των ιδιοκτητών των θυγατρικών Nexstar και Sinclair να προλάβουν την εκπομπή, γεγονός που ώθησε το ABC να θέσει τον Κίμελ σε διαθεσιμότητα «επ’ αόριστον».

Η κίνηση της FCC και της ABC ακολουθήθηκε από ευρεία καταδίκη -ακόμη και από ορισμένους ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων, όπως ο γερουσιαστής του Τέξας Ted Cruz- και υποσχέσεις για μποϊκοτάζ της Disney και των θυγατρικών της.

Ακολουθεί η επιστολή που υπέγραψαν οι περισσότεροι από 400 σταρ του Χόλιγουντ:

«Εμείς, ο λαός, δεν πρέπει ποτέ να δεχόμαστε απειλές της κυβέρνησης κατά της ελευθερίας του λόγου μας. Οι προσπάθειες των ηγετών να ασκήσουν πίεση σε καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και εταιρείες με αντίποινα για τις δηλώσεις τους πλήττουν την ουσία του τι σημαίνει να ζεις σε μια ελεύθερη χώρα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τζίμι Κίμελ απομακρύνθηκε από την τηλεόραση μετά την απειλή της κυβέρνησης προς μια ιδιωτική εταιρεία με αντίποινα, σηματοδοτώντας μια σκοτεινή στιγμή για την ελευθερία του λόγου στη χώρα μας. Σε μια προσπάθεια να σιωπήσει τους επικριτές της, η κυβέρνησή μας κατέφυγε σε απειλές κατά της διαβίωσης δημοσιογράφων, παρουσιαστών τηλεοπτικών εκπομπών, καλλιτεχνών, δημιουργικών και διασκεδαστών σε όλους τους τομείς. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες στις οποίες βασίστηκε η χώρα μας και τις οποίες εγγυάται το Σύνταγμά μας.

Γνωρίζουμε ότι αυτή η στιγμή είναι πιο σημαντική από εμάς και τον κλάδο μας. Καθηγητές, δημόσιοι υπάλληλοι, δικηγορικά γραφεία, ερευνητές, πανεπιστήμια, φοιτητές και πολλοί άλλοι αντιμετωπίζουν επίσης άμεσες επιθέσεις κατά της ελευθερίας έκφρασής τους.

Ανεξάρτητα από την πολιτική μας τοποθέτηση ή από το αν ασχολούμαστε με την πολιτική ή όχι, όλοι αγαπάμε τη χώρα μας. Μοιραζόμαστε, επίσης, την πεποίθηση ότι οι φωνές μας δεν πρέπει ποτέ να σιγούν από όσους βρίσκονται στην εξουσία -γιατί αν συμβεί σε έναν από εμάς, συμβαίνει σε όλους μας.

Αυτή είναι η στιγμή να υπερασπιστούμε την ελευθερία του λόγου σε ολόκληρη τη χώρα μας. Ενθαρρύνουμε όλους τους Αμερικανούς να ενωθούν μαζί μας, μαζί με την ACLU, στον αγώνα για την υπεράσπιση και τη διαφύλαξη των συνταγματικά προστατευόμενων δικαιωμάτων μας».