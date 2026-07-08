Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί μια πιο σύγχρονη και διαφανή προσέγγιση στη διαχείριση της βασιλικής περιουσίας, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ προχωρά σε μια απρόσμενη οικονομική απόφαση: παραιτείται από ετήσιο εισόδημα ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίου λιρών, με στόχο τα συγκεκριμένα έσοδα να επιστρέψουν στην τοπική κοινότητα του Ντάρτμουρ.

Η απόφαση αφορά έσοδα που προέρχονται από τη μίσθωση της εγκαταλελειμμένης φυλακής στο Princetown του Devon, μια δομή που παραμένει κλειστή από τον Ιούλιο του 2024, μετά την ανίχνευση υψηλών επιπέδων του τοξικού αερίου ραδονίου. Παρότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζει να καταβάλλει ενοίκιο βάσει συμφωνίας έως το 2033, ο Δούκας της Κορνουάλης επιλέγει να αποσύρει αυτό το εισόδημα από τους λογαριασμούς του Δουκάτου και να το κατευθύνει σε τοπικές πρωτοβουλίες.

Σύμφωνα με το Παλάτι, η κίνηση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη φιλοσοφία: το Δουκάτο δεν λειτουργεί απλώς ως ιδιωτικό χαρτοφυλάκιο γης και ακινήτων, αλλά ως εργαλείο κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Όπως επισημαίνεται, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει δει από κοντά τον αντίκτυπο που έχει η παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από τη φυλακή στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του 689 ετών θεσμού του Δουκάτου της Κορνουάλης, ο οποίος διαχειρίζεται εκτεταμένες εκτάσεις σε περιοχές όπως η Κορνουάλη, τα Νησιά Σίλι, το Ντάρτμουρ και το νότιο Λονδίνο. Στο πλαίσιο αυτής της ανανέωσης, εξετάζεται και η ανακατεύθυνση επενδύσεων σε πέντε βασικές περιοχές προτεραιότητας, με στόχο μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το hellomagazine.com, για πρώτη φορά δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία που αφορούν τα ιδιωτικά έσοδα και τη φορολογική συμβολή του πρίγκιπα Ουίλιαμ, τα οποία ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια λίρες ετησίως. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει το αφήγημα μιας πιο ανοιχτής και λογοδοτούσας διαχείρισης της βασιλικής περιουσίας, σε μια εποχή όπου η διαφάνεια αποτελεί ζητούμενο ακόμη και για τους πιο παραδοσιακούς θεσμούς.

Στο επίκεντρο, ωστόσο, παραμένει το Princetown, καθώς το Δουκάτο σχεδιάζει τη δημιουργία ενός ταμείου αναζωογόνησης υπό την καθοδήγηση της τοπικής κοινότητας, το οποίο θα στηρίξει μικρές επιχειρήσεις, υποδομές και περιβαλλοντικά προγράμματα, επιχειρώντας να δώσει νέα προοπτική σε μια περιοχή που έχει επηρεαστεί βαθιά από το κλείσιμο της φυλακής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση του πρίγκιπα Ουίλιαμ δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως οικονομική αναδιάρθρωση, αλλά ως ένα μήνυμα αλλαγής: ότι ακόμη και οι πιο ιστορικοί θεσμοί μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με επίκεντρο την κοινότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.