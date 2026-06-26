Το παιχνίδι ανάμεσα στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πρόσφερε μόνο πλούσιο θέαμα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά συγκέντρωσε και πλήθος διάσημων προσωπικοτήτων στις εξέδρες, μετατρέποντας την αναμέτρηση σε ένα από τα πιο λαμπερά γεγονότα της διοργάνωσης.

Το «παρών» έδωσαν κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Μπραντ Πιτ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Έντουαρντ Νόρτον, οι οποίοι παρακολούθησαν από κοντά την εξέλιξη της αναμέτρησης. Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους βρέθηκε και ο θρύλος του NBA, Σκότι Πίπεν, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η παρουσία της Πάρις Χίλτον.

Η γνωστή επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα συμμετείχε στην τελετή πριν από τη σέντρα, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Τουρκία επικράτησε των ΗΠΑ με 3-2, χάρη στο γκολ του Αϊχάν στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Παρά τη νίκη, η ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα είχε ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια του Μουντιάλ, ενώ οι Αμερικανοί, που είχαν εξασφαλίσει από πριν την πρώτη θέση του ομίλου, συνεχίζουν κανονικά στη φάση των «32».