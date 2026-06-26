Μία ακόμη γεμάτη ποδοσφαιρικές συγκινήσεις βραδιά ολοκληρώθηκε στο Μουντιάλ 2026, με την αυλαία να πέφτει στους ομίλους Δ, Ε και ΣΤ. Τα γκολ, οι ανατροπές και οι κρίσιμες προκρίσεις διαμόρφωσαν το παζλ της φάσης των «32», ενώ δεν έλειψαν οι ιστορικές επιτυχίες αλλά και οι απογοητεύσεις.

Στον 4ο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισαν την ήττα με 3-2 από την Τουρκία, όμως διατήρησαν την πρώτη θέση του ομίλου και εξασφάλισαν την πρόκριση. Η Αυστραλία απέσπασε «λευκή» ισοπαλία (0-0) απέναντι στην Παραγουάη και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ οι Νοτιοαμερικανοί παρέμειναν τρίτοι με τέσσερις βαθμούς, διατηρώντας σημαντικές πιθανότητες να συνεχίσουν ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες. Η Τουρκία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με νίκη γοήτρου.

Στον 5ο όμιλο, το Εκουαδόρ πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Γερμανίας, αποτέλεσμα που έδωσε και στις δύο ομάδες την πρόκριση στα νοκ άουτ. Ιστορική ήταν η βραδιά και για την Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία επικράτησε 2-0 του Κουρασάο και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη νοκ άουτ φάση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το Κουρασάο ολοκλήρωσε με αξιοπρέπεια την πρώτη συμμετοχή του στη διοργάνωση, αλλά έμεινε εκτός συνέχειας.

Στον 6ο όμιλο, η Ολλανδία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της επικρατώντας 3-1 της Τυνησίας και τερμάτισε στην κορυφή. Η Τυνησία ολοκλήρωσε την παρουσία της χωρίς βαθμό. Στο άλλο παιχνίδι, Ιαπωνία και Σουηδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, αποτέλεσμα που χάρισε την πρόκριση και στις δύο ομάδες, με την Ιαπωνία να περνά ως δεύτερη και τη Σουηδία ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

Δείτε τα highlights και όλα τα γκολ από τις αναμετρήσεις των ομίλων Δ, Ε και ΣΤ.