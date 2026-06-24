Το τηλεοπτικό της απωθημένο να εργαστεί στη δημόσια τηλεόραση εξέφρασε ανοιχτά η Χριστίνα Λαμπίρη, προχωρώντας παράλληλα σε μια βαθιά ανάλυση για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά media. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», η έμπειρη παρουσιάστρια δεν δίστασε να αναφερθεί στο μεγάλο της επαγγελματικό όνειρο, αλλά και στις αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει παλαιότερες δηλώσεις της.

«Είναι ο καημός μου να κάνω εκπομπή στην ΕΡΤ. Όσο manifest κι αν έχω κάνει, δεν μου ‘χει κάτσει. Κάτι δεν κάνω σωστά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Λαμπίρη, δείχνοντας ότι η κρατική τηλεόραση παραμένει ένας μεγάλος στόχος για την ίδια.

Το «υπόδειγμα» της ΕΡΤ και η απόρριψη του infotainment

Η κουβέντα στράφηκε γρήγορα στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, με την παρουσιάστρια να ξεχωρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα και format που απολαμβάνει να παρακολουθεί ως τηλεθεάτρια.

«Φυσικά και αγαπώ την εκπομπή που κάνουν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, που θεωρώ ότι είναι υπόδειγμα τηλεοπτικής εκπομπής», ανέφερε, πλέκοντας το εγκώμιο του «Στούντιο 4».

Στη συνέχεια, η Χριστίνα Λαμπίρη εξέφρασε την ξεκάθαρη άποψή της για το πώς πρέπει να δομούνται οι εκπομπές σήμερα, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τις τρέχουσες τηλεοπτικές τάσεις:

«Είναι μια ψυχαγωγική εκπομπή άλλωστε εγώ δεν πιστεύω στο infotainment καθόλου».

Η απάντηση για την «κατακραυγή» και τα ιδιωτικά κανάλια

Αναφερόμενη στο παρελθόν και σε σχόλια που είχαν παρεξηγηθεί, η παρουσιάστρια θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της, εξηγώντας τη διαφορά ανάμεσα στην ΕΡΤ και την ιδιωτική τηλεόραση, αλλά και το γιατί η δημόσια τηλεόραση ξεχωρίζει στα μάτια της.

«Η δημόσια τηλεόραση, για μένα, είναι prestige παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή το ‘χα πει δημόσια και ένιωσα την κατακραυγή των εκπομπών», τόνισε, σπεύδοντας όμως να συμπληρώσει: «Δεν είπα ότι δεν ευγνωμονώ το μέσο που μου έδωσε την ευκαιρία να ξεχωρίσω και να κάνω καλά τη δουλειά μου».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Χριστίνα Λαμπίρη εστίασε στην ελευθερία κινήσεων που προσφέρει το περιβάλλον της Αγίας Παρασκευής, αφήνοντας αιχμές για τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα υπόλοιπα κανάλια.

«Η δημόσια τηλεόραση, όμως, έχει την άνεση να κάνει μια τηλεόραση που πιστεύω ακράδαντα ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι θα ήθελαν να την κάνουν αλλά δεν τους επιτρέπεται», κατέληξε.