Την πλήρη εικόνα για την εξέλιξη των δικαστικών αναμετρήσεων που αφορούν τον Γιώργο Κιμούλη παρουσίασε η Δώρα Χρυσικού, τονίζοντας ότι η άλλη πλευρά έχει χάσει όλες τις πρωτόδικες μάχες. Με αφορμή την πρόσφατη δικαστική ετυμηγορία για τη διαμάχη του σκηνοθέτη με την Παναγιώτα Βλαντή, η ηθοποιός προχώρησε σε δηλώσεις το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, περιγράφοντας την κατάσταση που αντιμετωπίζει η ίδια και οι συναδέλφισσές της.

Η ίδια αποτύπωσε την τακτική του συναδέλφου της αναφέροντας:

«ο κ. Κιμούλης έχει μηνύσει όποιον μιλάει ελληνικά και αυτή τη στιγμή όσες δίκες έχει κάνει, είτε ως μηνυόμενος είτε ως μηνυτής, πρωτοδίκως, τις έχει χάσει. Δηλαδή το να καταφύγει στη δικαιοσύνη, που ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του, ήταν μια δική του πρωτοβουλία. Τώρα, δέχεται τις επιπτώσεις αυτής της πρωτοβουλίας του»

Το χρονικό των αποφάσεων και οι καταδίκες

Στη συνέχεια της παρέμβασής της, η ηθοποιός εξήγησε αναλυτικά το αποτέλεσμα κάθε μίας από τις νομικές υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί μέχρι σήμερα, αναφερόμενη τόσο στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών όσο και στην καταγγελία της Ζέτας Δούκα.

Η Δώρα Χρυσικού σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Μήνυσε την κυρία Βλαντή και πρωτοδίκως αθωώθηκε. Έκανε αγωγή σε τρεις ανθρώπους από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, ζητώντας τους 50.000 ευρώ, έχασε πρωτοδίκως την αγωγή. Έκανε αγωγή στο ΣΕΗ για να αρθεί η διαγραφή του, αυτό έχει τελεσίδικα χαθεί. Μηνύθηκε από την κα. Δούκα, μαζί με τον υποτιθέμενο αυτόπτη μάρτυρα στα περιβόητα σκηνικά της παράστασης, ο οποίος μάρτυρας καταδικάστηκε για ψευδή κατάθεση και ο κ. Κιμούλης πρωτοδίκως ως ηθικός αυτουργός για ψευδή καταμήνυση»

Η κριτική για τη συμπεριφορά στα τηλεοπτικά πάνελ

Παράλληλα, η ίδια στάθηκε στις επιθέσεις και τους χαρακτηρισμούς που δέχονται όλο αυτό το διάστημα από την πλευρά της υπεράσπισης του σκηνοθέτη, υπογραμμίζοντας τη στάση αναμονής που επέλεξαν να κρατήσουν.

Αναφερόμενη στις συνθήκες των τελευταίων ετών, δήλωσε:

«Λοιπόν, το λέω αυτό για να ξέρουμε την τάξη των πραγμάτων διότι έχουμε ακούσει τρεισήμισι χρόνια, που συρόμαστε στα κανάλια, να μας αποκαλούν “συμμορία” και “Τρόικα”. Ζούμε αδιανόητο προπηλακισμό από τον συνήγορο του κ. Κιμούλη, ειρωνείες, χλευασμό και ύβρεις»

Στο κλείσιμο της τοποθέτησής της, η ηθοποιός καυτηρίασε τη σημερινή στάση της πλευράς του σκηνοθέτη, συμπληρώνοντας:

«Τρεισήμισι χρόνια εμείς δεν έχουμε ψελλίσει τίποτα και περιμένουμε στωικά αυτή την περιβόητη δικαιοσύνη, την οποία επικαλείται και ευαγγελίζεται ο κ. Κιμούλης και τώρα που έχει αποφανθεί, για κάποια περιστατικά, τηρούν σιγή ιχθύος»