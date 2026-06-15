Η Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε με ενθουσιασμό την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA από τους Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι επέστρεψαν στην κορυφή του αμερικανικού μπάσκετ έπειτα από 53 χρόνια αναμονής.

«Συγχαρητήρια στους Νιου Γιορκ Νικς, πρωταθλητές του NBA!!!!!», έγραψε η 56χρονη σταρ με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο σε ανάρτησή της στο Instagram το Σάββατο 13 Ιουνίου, συνοδεύοντας το μήνυμά της με βίντεο στο οποίο παρακολουθεί τα τελευταία δευτερόλεπτα του πέμπτου αγώνα της σειράς των τελικών, όταν οι Νικς εξασφάλισαν τον τίτλο και κατέκτησαν το τρόπαιο Λάρι Ο’ Μπράιαν για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μισό αιώνα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Τζένιφερ Λόπεζ θυμήθηκε την προηγούμενη εποχή κατά την οποία η ομάδα της Νέας Υόρκης διεκδικούσε το πρωτάθλημα. «Θυμάμαι την τελευταία φορά που οι Νικς έκαναν πορεία προς το πρωτάθλημα και έτρεχα σπίτι κάθε ημέρα αγώνα από το πλατό για να δω τον Γιούινγκ, τον Σταρκς και τον Όκλεϊ να πραγματοποιούν μια απίστευτη πορεία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όλοι περιμέναμε υπομονετικά αυτή τη μέρα εδώ και χρόνια. Σας ευχαριστούμε που ενώσατε ξανά την πόλη μας… που ενώσατε τον κόσμο. Αποκαταστήσατε την πίστη, την ελπίδα και την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να κάνουμε. Η σκληρή δουλειά, η καλοσύνη και η ομαδική προσπάθεια ανταμείβονται. Βάλατε φωτιά στην πόλη!».

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το μήνυμά της γράφοντας: «Περήφανη που είμαι από τη γειτονιά! Ξέρετε ήδη. Νικς για πάντα. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! Με αγάπη, Τζένι».

Η κατάκτηση του τίτλου μετά από 53 χρόνια

Οι Νιου Γιορκ Νικς επικράτησαν των Σαν Αντόνιο Σπερς με 94-90 στον πέμπτο αγώνα των τελικών του NBA του 2026, ο οποίος διεξήχθη στο Σαν Αντόνιο. Παρότι η ιστορική επιτυχία δεν ήρθε στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν της Νέας Υόρκης, πολλοί διάσημοι φίλοι της ομάδας ταξίδεψαν στο Τέξας για να παρακολουθήσουν από κοντά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Σίντνεϊ Σουίνι και ο πρίγκιπας Χάρι, οι οποίοι βρέθηκαν στις εξέδρες για να ζήσουν τη μεγάλη στιγμή των Νικς.

Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έδωσε το «παρών» στον αγώνα, ωστόσο αυτό δεν την εμπόδισε να πανηγυρίσει με τον δικό της τρόπο την επιτυχία της αγαπημένης της ομάδας.

Οι αντιδράσεις για τον ορισμό του «Νεοϋορκέζου»

Οι δηλώσεις της υπέρ των Νικς έρχονται λίγες ημέρες μετά τη συζήτηση που προκάλεσε η εμφάνισή της στον δημοφιλή λογαριασμό του TikTok «Subway Takes».

Στις 4 Ιουνίου, η Τζένιφερ Λόπεζ υποστήριξε ότι για να θεωρείται κάποιος πραγματικός Νεοϋορκέζος πρέπει να έχει γεννηθεί στη Νέα Υόρκη.

«Πρέπει να έχεις γεννηθεί στη Νέα Υόρκη για να είσαι Νεοϋορκέζος», δήλωσε. «Ναι, ξέρω ότι όλοι θέλουν να διεκδικούν την πόλη. Όλοι θέλουν να διεκδικούν την πόλη μας, αλλά πρέπει να έχεις γεννηθεί στη Νέα Υόρκη. Πρέπει να έχεις γεννηθεί σε έναν από τους πέντε δήμους της πόλης για να είσαι Νεοϋορκέζος».

Ο παρουσιαστής του «Subway Takes», Καρίμ Καρίμ Ράχμα, διαφώνησε με την άποψή της, υποστηρίζοντας ότι πολλοί θεωρούν πως κάποιος μπορεί να αποκαλεί τον εαυτό του Νεοϋορκέζο έπειτα από περίπου μία δεκαετία διαμονής στην πόλη.

«Όταν μετακόμισα εδώ το 2012, όλοι μου έλεγαν ότι σε 10 χρόνια θα μπορούσα να αποκαλώ τον εαυτό μου Νεοϋορκέζο», απάντησε ο 39χρονος Ράχμα. «Έμεινα 10 χρόνια… Οι Νεοϋορκέζοι είχαν αυτόν τον κανόνα».

Η Τζένιφερ Λόπεζ αντέτεινε: «Είναι κανόνας αυτός; Δεν έλαβα ποτέ σχετικό σημείωμα. Δεν υπέγραψα καμία αίτηση. Ζεις στη Νέα Υόρκη, αποκτάς πιθανότατα χαρακτηριστικά των Νεοϋορκέζων, μετά από 50 χρόνια εδώ μπορεί να έχεις τη νοοτροπία της Νέας Υόρκης, πληρώνεις φόρους στη Νέα Υόρκη, αλλά όταν γεννιέσαι στη Νέα Υόρκη, τότε είσαι Νεοϋορκέζος».

Κλείνοντας τη συζήτηση, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Είπα αυτό που είπα και το εννοούσα».