Ο Κάνιε Γουέστ επέστρεψε στο προσκήνιο με ακόμη μία προκλητική κίνηση, αυτή τη φορά μέσα από το νέο του βίντεοκλιπ, στο οποίο πρωταγωνιστεί η σύζυγός του, Μπιάνκα Σένσορι. Η ίδια μάλιστα υπογράφει και τη σκηνοθεσία, με το αποτέλεσμα να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα social media.

Στο βίντεο για το κομμάτι «Gemini Season», η Μπιάνκα Σένσορι εμφανίζεται καθισμένη σε σκαμπό να αρμέγει μια αγελάδα, σε μια σκηνή που πολλοί θαυμαστές του ράπερ χαρακτήρισαν «παράξενη», «ακραία» και «ιδιόρρυθμη». Το ύφος του κλιπ κινείται σε έντονα υπαινικτικό πλαίσιο, με τον Κάνιε Γουέστ να εμφανίζεται στη συνέχεια και να χρησιμοποιεί το γάλα σε μια σκηνή που σχολιάστηκε εκτενώς για τον προκλητικό της χαρακτήρα.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στις 8 Ιουνίου, ανήμερα των γενεθλίων του Κάνιε Γουέστ. Η Μπιάνκα Σένσορι του ευχήθηκε δημόσια μέσα από Instagram story, γράφοντας: «Χρόνια πολλά, σε αγαπώ περισσότερο από τη ζωή».

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στην επερχόμενη deluxe εκδοχή του άλμπουμ «BULLY», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Ο Κάνιε Γουέστ έχει ανακοινώσει ότι η νέα έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου και θα περιλαμβάνει επτά επιπλέον κομμάτια.

Η κυκλοφορία του «BULLY» δεν συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα θερμή υποδοχή από τους κριτικούς. Το Pitchfork βαθμολόγησε το άλμπουμ με 3,4 στα 10, ενώ οι αντιδράσεις του κοινού ήταν επίσης μοιρασμένες. Παρ’ όλα αυτά, το «Gemini Season» φαίνεται να έχει βρει υποστηρικτές, με αρκετούς fans να δηλώνουν ότι θα υπερασπιστούν το τραγούδι, ακόμη κι αν θεωρούν το βίντεο ασυνήθιστο.

Το τελευταίο διάστημα ο Κάνιε Γουέστ έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη δημοσιότητα. Τον Απρίλιο, οι αντιδράσεις για την προγραμματισμένη εμφάνισή του στο φεστιβάλ Wireless UK οδήγησαν τελικά σε μπλοκάρισμα της βίζας του, έπειτα από παλαιότερες αντισημιτικές δηλώσεις και αναφορές που είχαν προκαλέσει σάλο. Ο ίδιος στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε εγκεφαλικό τραυματισμό, ωστόσο συνέχισε να βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπιάνκα Σένσορι αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία σε βίντεο του Κάνιε Γουέστ. Είχε προηγηθεί το κλιπ για το τραγούδι «FATHER», επίσης από το άλμπουμ «BULLY».