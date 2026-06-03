Η είδηση του θανάτου του Άγγελου Αντωνόπουλου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τον αγάπησε μέσα από τη μακρά πορεία του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ο σπουδαίος ηθοποιός άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική υποκριτική, με ερμηνείες που σημάδεψαν γενιές θεατών, ενώ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε ιστορικές τηλεοπτικές σειρές.

Το 2022 ο Άγγελος Αντωνόπουλος είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4». Ο ηθοποιός είχε εξομολογηθεί πως μελαγχολούσε που δεν είχε αποκτήσει παιδιά, ενώ δεν είχε κρύψει τη συγκίνησή του για την Τζένη Καρέζη.

«Σήμερα μπορεί να μελαγχολώ που δεν έχω ένα παιδί δικό μου», εξομολογήθηκε ο Άγγελος Αντωνόπουλος αρχικά.

«Αν έχεις μια ωριμότητα σαν άνθρωπος, ξέρεις να υποδέχεσαι αυτό που σε βρίσκει. Εγώ ήμουν πρωταγωνιστής στο θέατρο και οι θεατές ήρθαν με γαρδένιες και εγώ ένιωσα άσχημα για τους συναδέλφους μου πάνω στη σκηνή. Ήταν συνάδελφοι με μεγάλη καριέρα. Τους εξήγησα ότι έπαιζα σε ένα σίριαλ εκείνη την εποχή και είχε μεγάλη επιτυχία», είπε στη συνέχεια αποδεικνύοντας ότι, για να είναι κανείς αληθινός σταρ, δεν χρειάζεται να καβαλήσει το καλάμι.

Η συγκίνηση για την Τζένη Καρέζη

Γνώρισε από κοντά την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την Τζένη Καρέζη και με τη δεύτερη τους έδεσε μία στενή φιλία. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έκανε λόγο για το τεράστιο εκτόπισμα της αείμνηστης, Τζένης Καρέζη, και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. «Πολλές φορές φορές μαλώναμε για πολιτικά θέματα. Η Τζένη ήταν γοητευτική, όταν θύμωνε. Περνούσαμε πολύ καλά στην εξοχή. Είχε τεράστιο εκτόπισμα. Η απουσία της με συγκλόνισε, με τάραξε, ήταν τεράστια», ανέφερε ο ηθοποιός και συγκινήθηκε στην κάμερα της εκπομπής.

Όσο για τον λόγο που απείχε εδώ και χρόνια από το θεατρικό σανίδι, ο ηθοποιός είχε απαντήσει: «Έχω δυσκολίες κυρίως στην όραση, οπότε προσπαθώ να είμαι από ηθοποιός, θεατής».