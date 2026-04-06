Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, φέρεται να «έφαγαν πόρτα» από την πασχαλινή συγκέντρωση της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, στον απόηχο του σκανδάλου που συνδέεται με τον Τζέφρι Έπστιν, το οποίο συνεχίζει να επηρεάζει τη δημόσια εικόνα τους.

Ο 66χρονος, γεννημένος ως Άντριου Μάουντμπατεν Γουίνδσορ, εθεάθη να οδηγεί το Range Rover του στο κτήμα Sandringham στο Νόρφολκ της Αγγλίας, έχοντας μαζί του τα δύο corgi του. Αργότερα βγήκε για βόλτα, ντυμένος με πράσινο μπουφάν και χακί παντελόνι, σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του μετά τις εξελίξεις που τον έχουν φέρει στο περιθώριο της βασιλικής οικογένειας.

Η Σάρα Φέργκιουσον, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1986 έως το 1996, δεν τον συνόδευσε εκείνη την ημέρα. Παρ’ όλα αυτά, και οι δύο ήταν απόντες από την πασχαλινή λειτουργία που πραγματοποιήθηκε στο St. George’s Chapel στο Ουίνδσορ, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια περί απομάκρυνσής τους από τις επίσημες οικογενειακές εκδηλώσεις.

Στην τελετή παρευρέθηκαν o πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μαζί με τα τρία παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, χαμογελαστοί και καλοντυμένοι για την περίσταση. Η παρουσία τους είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς είχαν απουσιάσει από αντίστοιχες δημόσιες εμφανίσεις τα προηγούμενα χρόνια λόγω της περιπέτειας υγείας της Κέιτ, η οποία πλέον βρίσκεται σε ύφεση.

Στην ίδια λειτουργία έδωσαν το «παρών» και ο βασιλιάς Κάρόλος με την Καμίλα, καθώς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, διατηρώντας την παράδοση της κοινής πασχαλινής παρουσίας. Ο πρίγκιπας Άντριου έχει απομακρυνθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα και έχει χάσει τους τίτλους του μετά τις σοβαρές κατηγορίες που τον συνέδεσαν με τον Έπστιν, ο οποίος πέθανε το 2019. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο το θέμα συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και να επηρεάζει τη θέση του εντός της βασιλικής οικογένειας.

Το σκάνδαλο φαίνεται να έχει επηρεάσει ευρύτερα και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η Σάρα Φέργκιουσον, με την οποία παραμένει σε στενή επαφή παρά τον χωρισμό τους, έχει επίσης δεχτεί τις συνέπειες των εξελίξεων, ενώ οι κόρες τους, η Βεατρίκη και Ευγενία, φέρεται να έχουν επηρεαστεί έντονα, με πληροφορίες να τις θέλουν σοκαρισμένες και προβληματισμένες από τις κατηγορίες που βαραίνουν τον πατέρα τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του pagesix.