Μια βαθιά προσωπική ανάρτηση επέλεξε η Λίλλυ Καρατζαφέρη να αποχαιρετήσει τον πατέρα της, Σπύρο Καρατζαφέρη. Μέσα από τον λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα, η κόρη του γνωστού δημσοιογράφου μοιράστηκε ένα νήμα φωτογραφιών που διατρέχουν τον χρόνο, από την παιδική της ηλικία μέχρι σήμερα, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στον άνθρωπο πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ραδιοφωνική παραγωγός περιέγραψε με λιτότητα αλλά και έντονη συναισθηματική φόρτιση τις στιγμές του αποχωρισμού. Στο κείμενο που συνοδεύει τις εικόνες, η ίδια εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη σχέση που είχαν, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «καλύτερο του κόσμου».

«Ευγνωμοσύνη που ήσουν ο πατέρας μου! Ο μπαμπάκας μου. Ο καλύτερος του κόσμου! Έσβησες ήρεμα στην αγκαλιά μου… Μα πάντα λάμπεις στην καρδιά μου! Καλή αντάμωση ήρωα μου! Φίλησε μου τη μαμά ε…..», έγραψε χαρακτηριστικά.