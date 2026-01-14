Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις προχωρά σε αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της στο Λος Άντζελες, μετακομίζοντας από μία γειτονιά γεμάτη διασημότητες σε μία άλλη εξίσου προβεβλημένη. Η Χάρις και ο σύζυγός της, Νταγκ Έμχοφ, αγόρασαν πρόσφατα κατοικία αξίας λίγο πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια (8,15 εκατ. δολάρια) στο Πόιντ Ντιουμ, μια γειτονιά στο Μαλιμπού που φιλοξενεί γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ αλλά και, τα τελευταία χρόνια, ισχυρούς παράγοντες της Σίλικον Βάλεϊ, σύμφωνα με πληροφορίες της California Post.

Το νέο σπίτι είναι επιφάνειας περίπου 370 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και έξι μπάνια, σύμφωνα με την nypost. Τις τελευταίες εβδομάδες, αρκετοί κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι έχουν δει τον Έμχοφ να κάνει βόλτες στη γειτονιά, η οποία εκτείνεται σε ένα ακρωτήρι 63 στρεμμάτων με θέα σε μία από τις πιο διάσημες και αποκλειστικές παραλίες της Καλιφόρνιας, γνωστή ως Λιτλ Ντιουμ.

Πρόσβαση με ειδικό κλειδί

Η πρόσβαση στη Λιτλ Ντιουμ, που φημίζεται για ένα από τα πιο περιζήτητα σημεία για σερφ σε ολόκληρη την Καλιφόρνια, απαιτεί ειδικό κλειδί, το οποίο μπορούν να κατέχουν μόνο επιλεγμένοι κάτοικοι του Πόιντ Ντιουμ. Παρότι μεγάλο μέρος του Μαλιμπού παραμένει κατεστραμμένο από το διπλό πλήγμα της πυρκαγιάς Woolsey το 2018 και της πυρκαγιάς Palisades το 2025, το Πόιντ Ντιουμ βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση σε σύγκριση με άλλες περιοχές της πόλης.

Η συγκεκριμένη γειτονιά θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις πιο επιθυμητές και ακριβές, χάρη στα μεγάλα οικόπεδα και την ιδιωτικότητα που προσφέρει, στοιχεία που έχουν προσελκύσει κατά καιρούς κορυφαίους ηθοποιούς, όπως ο Σον Πεν, ο Τζέραρντ Μπάτλερ και η Τζούλια Ρόμπερτς. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, τα φώτα του Χόλιγουντ έχουν δώσει τη θέση τους στους «τιτάνες» της τεχνολογίας, όπως ο επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων Μαρκ Αντρίσεν, ο συνιδρυτής της Google Σέργκεϊ Μπριν και η πρόεδρος του Emerson Collective Λόριν Πάουελ Τζομπς, οι οποίοι έχουν αποκτήσει αρκετά από τα πλέον εμβληματικά ακίνητα της περιοχής.

Το δεύτερο σπίτι του ζευγαριού

Η Κάμαλα Χάρις γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βόρεια Καλιφόρνια, ωστόσο έχει καταστήσει το Λος Άντζελες κύρια κατοικία της από το 2014, όταν παντρεύτηκε τον Έμχοφ. Το ζευγάρι διαθέτει επίσης μία κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων, επιφάνειας περίπου 325 τετραγωνικών μέτρων, στο Μπρέντγουντ, την οποία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Έμχοφ αγόρασε το 2012, πριν γνωρίσει τη Χάρις. Η τρέχουσα κατάσταση αυτής της κατοικίας παραμένει ασαφής.

Σύμφωνα με διαδικτυακή αγγελία, το νέο σπίτι της Χάρις και του Έμχοφ κατασκευάστηκε αρχικά το 1979, βρίσκεται σε οικόπεδο περίπου τριών τετάρτων του στρέμματος και διαθέτει κύριο χώρο διαβίωσης που «λούζεται από φυσικό φως, με ψηλές οροφές με ξύλινα δοκάρια, ενσωματωμένο σύστημα ηχείων και τζάκι αερίου».