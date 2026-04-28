Η θρόμβωση – στα αρχικά στάδια – δεν έχει έντονα σημάδια. Ο οργανισμός στέλνει μικρά, «αθόρυβα» μηνύματα που εύκολα μπορεί να παρερμηνευτούν ή και να αγνοηθούν.

Όμως πίσω από ένα απλό πρήξιμο, μια κράμπα ή μια ανεξήγητη δύσπνοια μπορεί να κρύβεται μια κατάσταση που χρειάζεται άμεση προσοχή. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη σοβαρών επιπλοκών, απειλητικών ακόμη και για τη ζωή.

Τι είναι ο θρόμβος αίματος;

Οι θρόμβοι συμβαίνουν όταν το αίμα, που φυσιολογικά είναι υγρό και ρέει, γίνεται πιο παχύρρευστο και σχηματίζει ένα «πήγμα». Συνήθως, σχηματίζονται μετά από τραυματισμό για να προστατεύσουν τον οργανισμό από την απώλεια αίματος. Μπορούν όμως να εμφανιστούν και μέσα σε αρτηρίες ή φλέβες χωρίς εμφανή λόγο.

Τα 7 σιωπηλά συμπτώματα της θρόμβωσης

Τα συμπτώματα εξαρτώνται από το σημείο όπου βρίσκεται ο θρόμβος, στην καρδιά, τον εγκέφαλο, τα άκρα, τους πνεύμονες ή την κοιλιά. Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν εμφανίζονται καθόλου συμπτώματα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ορισμένα «σιωπηλά» σημάδια που σύμφωνα με γιατρούς στο The Healthy, αξίζει να γνωρίζετε.

1. Κράμπες στα πόδια

Πολλοί άνθρωποι που έχουν εμφανίσει θρόμβο στο πόδι περιγράφουν πόνο ή κράμπες που θυμίζουν έντονο μυϊκό σπασμό. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη βαθιά φλεβική θρόμβωση (DVT), η οποία εμφανίζεται συχνότερα στα κάτω άκρα.

Οι θρόμβοι μπορεί να αναπτυχθούν σταδιακά ή ξαφνικά, ειδικά μετά από πολλές ώρες ακινησίας, όπως σε ένα μακρινό ταξίδι. Οι γιατροί προειδοποιούν ότι η αγνόηση ενός τέτοιου θρόμβου, μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική εμβολή – μια πολύ πιο επικίνδυνη κατάσταση. Περίπου 1 στους 3 ανθρώπους με DVT μπορεί να εμφανίσει αυτή την επιπλοκή.

2. Πόνος στη μέση

Ο πόνος στη μέση δεν είναι από τα πιο προφανή συμπτώματα, αλλά μπορεί να σχετίζεται με θρόμβο στην περιοχή της λεκάνης ή στη μεγάλη κοιλιακή φλέβα. Σύμφωνα με ειδικούς, ένα μικρό ποσοστό ατόμων με DVT εμφανίζει θρόμβωση σε αυτή τη φλέβα. Αν και σπάνιο, αυτό το σύμπτωμα μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες αν δεν αντιμετωπιστεί, καθώς εμποδίζει τη σωστή ροή του αίματος.

3. Αλλαγή στο χρώμα του δέρματος

Ένας θρόμβος μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας αλλαγές στο χρώμα του δέρματος. Αν παρατηρήσετε ότι ένα σημείο, συνήθως στο πόδι, γίνεται κόκκινο ή αποκτά διαφορετική απόχρωση, καλό είναι να αξιολογηθεί ιατρικά. Ειδικοί τονίζουν ότι τέτοιες αλλαγές δεν πρέπει να αγνοούνται.

4. Τοπική αύξηση θερμοκρασίας στο δέρμα

Ένα ακόμη συχνό σημάδι είναι η αυξημένη θερμοκρασία στο σημείο όπου υπάρχει υποψία θρόμβου. Αυτό οφείλεται επίσης στη διαταραχή της ροής του αίματος. Συχνά, αυτό το σύμπτωμα εμφανίζεται μαζί με κράμπες και αλλαγή χρώματος στο δέρμα. Αν υπάρχει ιστορικό αυξημένου κινδύνου για θρόμβωση και η θερμότητα επιμένει, συνιστάται άμεση επικοινωνία με γιατρό.

5. Πρήξιμο

Το ξαφνικό πρήξιμο σε χέρι, πόδι, αστράγαλο ή πέλμα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια θρόμβου. Αν και μπορεί να έχει και άλλες αιτίες, δεν πρέπει να αγνοείται, ειδικά όταν εμφανίζεται απότομα.

6. Υπερβολική εφίδρωση

Η έντονη εφίδρωση, όταν συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, μπορεί να υποδηλώνει θρόμβο στους πνεύμονες ή την καρδιά. Πρόκειται για σοβαρές καταστάσεις που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση.

7. Δύσπνοια

Όταν ένας θρόμβος μπλοκάρει ένα αγγείο στους πνεύμονες (πνευμονική εμβολή), μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια, πόνο στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή. Άλλα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν: πόνο στην πλάτη, πτώση της αρτηριακής πίεσης, λιποθυμία ή και έντονο βήχα με αίμα. Όλα αποτελούν επείγουσα ιατρική κατάσταση.

Πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα χρειάζεται αξιολόγηση από γιατρό, ακόμη κι αν φαίνεται ήπιο. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποτρέψει σοβαρές επιπλοκές.

Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο θρόμβωσης περιλαμβάνουν: