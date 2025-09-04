Πολλοί που αγαπούν τη γυμναστική μένουν πιστοί μόνο σε μία ή δύο δραστηριότητες – για παράδειγμα, τρέξιμο και βάρη. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που τα κάνουν όλα: δοκιμάζουν διαφορετικές προπονήσεις, κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους και προκαλούν συνεχώς το σώμα τους με νέους τρόπους.

Αυτή η πολυδιάστατη προσέγγιση ίσως είναι το μυστικό για να παραμένει κανείς σε φόρμα ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και η περίπτωση του Χάρι Γκάρισον, που παρουσιάζεται στο Parade, το αποδεικνύει.

Σήμερα είναι 80 ετών (αν και δύσκολα το μαντεύει κανείς βλέποντάς τον) και δηλώνει περήφανος για την εξαιρετική φόρμα του, αλλά και για το γεγονός πως εξακολουθεί να κάνει όσα θέλει, βοηθώντας παράλληλα και άλλους ανθρώπους καθώς είναι προπονητής spinning (άσκηση υψηλής έντασης σε σταθερό ποδήλατο) και αθλητών βάδην.

«Το μεγαλύτερο επίτευγμά μου είναι ότι παραμένω σωματικά ικανός – και αυτό το χρωστάω στη συστηματική άσκηση τόσων ετών», αναφέρει. Ο Γκάρισον γυμνάζεται κάθε μέρα, άλλοτε με βάρη, άλλοτε με αερόβια, κι άλλοτε συνδυάζοντας τα δύο είδη προπόνησης. Τρεις φορές την εβδομάδα βρίσκεται στο γυμναστήριο, όπου αφιερώνει περίπου τρεις ώρες σε κάθε συνεδρία.

Η ρουτίνα γυμναστικής του Χάρι Γκάρισον

Spinning: Διδάσκει δύο μαθήματα spinning την εβδομάδα και συμμετέχει ως ασκούμενος σε ένα τρίτο.

Βάρη: Μετά από κάθε μάθημα spinning, περνά περίπου 45 λεπτά με βάρη. Παρακολουθεί συστηματικά την πρόοδό του σε κιλά, σετ και επαναλήψεις.

Μία μέρα δουλεύει άνω κορμό, δηλαδή δικέφαλους, τρικέφαλους, ώμους. Την επόμενη, επικεντρώνεται στα πόδια με μηχανήματα, αλλά αποφεύγει να το συνδυάζει με spinning ή περπάτημα, γιατί τα πόδια είναι ήδη κουρασμένα.

Προτιμά τα μηχανήματα αντί για ελεύθερα βάρη, επειδή «είναι σωστά ρυθμισμένα και δίνουν καλύτερη απόδοση».

Αγωνιστικό βάδην: Το καλοκαίρι ηγείται προπονήσεων αγωνιστικού βάδην, μία φορά την εβδομάδα.

Κηπουρική και δουλειές σπιτιού: Χρησιμοποιεί το χορτοκοπτικό χωρίς όμως να ενεργοποιεί τη μηχανή του, ώστε να το σπρώχνει σαν μορφή άσκησης. Επίσης ασχολείται με κηπουρική και άλλες δουλειές στο σπίτι. Όλα τα μετρά ως δραστηριότητες που τον κρατούν ενεργό.

Διατάσεις: Αν και παραδέχεται ότι συχνά τις παραμελεί, προσπαθεί να εντάσσει διατάσεις για να αποφύγει τραυματισμούς.

Αθλητικός τουρισμός: Με τη σύζυγό του Γουάντα συμμετέχουν σε ποδηλατικές εκδρομές, αγώνες στο Mackinac Island, ταξίδια όπως στη Νέα Ζηλανδία, και προγραμματίζουν πεζοπορίες και αγώνες στη Σκωτία.

Άλλα σπορ: Παραμένει δραστήριος με σκι και γκολφ, τονίζοντας ότι το κλειδί είναι να μην κάθεσαι.

Το μήνυμα του Γκάρισον στους συνομηλίκους του

Ο Γκάρισον παροτρύνει τους ηλικιωμένους να κινούνται καθημερινά. «Πολλοί ξυπνούν, κάθονται και δεν κάνουν τίποτα – αυτό δε βοηθά», λέει. Η συμβουλή του είναι μία και απλή: «Απλώς κινήσου». Ό,τι κι αν είναι αυτό – περπάτημα, ποδήλατο, γκολφ – αρκεί να σε κρατά ενεργό.

Κλείνοντας, τονίζει ότι δεν αφήνει την ηλικία να ορίσει την υγεία του: «Το ότι είμαι 80 δε σημαίνει ότι σταματάω να κινούμαι. Η ψυχική δύναμη είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική. Αυτό σε κρατά σε κίνηση όσο μεγαλώνεις».