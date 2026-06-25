Ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική ιατρική καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν για πρώτη φορά ασθενής στην Ελλάδα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από γιατρό που βρισκόταν σε απόσταση περίπου 8.000 χιλιομέτρων, στην Κίνα.

Πρόκειται για επέμβαση ριζικής προστατεκτομής σε ασθενή στην Αθήνα, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη. Την επέμβαση πραγματοποίησε με τη βοήθεια ρομποτικών συστημάτων και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής ο καθηγητής Ιατρικής και διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ευάγγελος Λιάτσικος, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην Ουχάν της Κίνας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λιάτσικος, ο οποίος σήμερα αναμένεται να πραγματοποιήσει ακόμη μία επέμβαση με την ίδια τεχνολογία σε ασθενή στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος θα βρίσκεται στην Πάτρα, χαρακτήρισε το εγχείρημα ως «τεχνολογική εξέλιξη» και περιέγραψε την εμπειρία λέγοντας πως είναι το «να είσαι κάπου τόσο μακριά και να στήνεσαι σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα σου και να χειρουργείς έναν άνθρωπο».

Όπως εξήγησε, «στην Αθήνα ήταν ένα τιμ που αν γινόταν κάτι έκτακτο, όπως ένας σεισμός σαν της Βενεζουέλας, θα μπορούσε να αναλάβει τον ασθενή».

Αναφερόμενος στην τεχνολογία που κατέστησε εφικτή την επέμβαση, υπογράμμισε: «Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, σαν να ήμουν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει την διαδρομή Κίνα-Φρανκφούρτη και εμείς από εκεί στην Αθήνα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «τώρα ο δορυφόρος υπολείπεται, τώρα τα κάνουμε με σύνδεση οπτικών ινών. Η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε, τώρα τα μηχανήματα μπορούν να υποστηριχθούν από τα δίκτυα».

Ο καθηγητής επισήμανε ακόμη ότι «Αυτά τα βλέπαμε κάποτε στις ταινίες. Η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά μηχανήματα είναι να μπορεί να εκπαιδεύσεις χειρουργούς χωρίς να ταξιδέψεις και να χειρουργείς από απόσταση. Και αυτό είναι μόνο η αρχή».

Αναφερόμενος στον ασθενή που συμμετείχε σε αυτή την πρωτοποριακή διαδικασία, ο κ. Λιάτσικος είπε ότι «ήταν πλήρως ενήμερος και πολύ ενθουσιασμένος επειδή πρωτοπόρησε».

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τέτοιου είδους επεμβάσεις θα αποτελούν όλο και πιο συχνό φαινόμενο τα επόμενα χρόνια, επισημαίνοντας πως «θα γίνονται πιο συχνά. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε δειλά-δειλά τον τελευταίο χρόνο, αλλά αυτό στο μέλλον θα το δείτε πολύ συχνά. Μέχρι τώρα η τηλεϊατρική ήταν διαγνωστική, τώρα γίνεται θεραπευτική. Η λογική που κατασκευάστηκαν τα ρομποτικά μηχανήματα από τους Αμερικανούς ήταν για να χειρουργεί ο γιατρός σε πεδίο μάχης αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει λόγω συνδεσιμότητας, τώρα είναι μια τελείως φαντασμαγορική κατάσταση».

Κλείνοντας, ο καθηγητής Ιατρικής υπογράμμισε ότι για την πραγματοποίηση τέτοιων επεμβάσεων «απαιτείται ιατρική γνώση και η Ελλάδα έχει υψηλοτάτου επιπέδου γιατρούς και η τεχνολογία δεν έχει σύνορα, ό,τι υπάρχει στο εξωτερικό υπάρχει και στη χώρα μας».