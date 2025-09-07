Για «επανάσταση στην υγεία με την τεχνητή νοημοσύνη» μίλησε στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλο η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη στο περιθώριο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρουσίασε τις νέες εφαρμογές που θα επιτρέπουν καρδιογράφημα από το κινητό, αυτόματη παρακολούθηση διαβήτη κύησης και ιατρικές οδηγίες σε πραγματικό χρόνο, ενώ αναφέρθηκε στην αύξηση της δημόσιας δαπάνης υγείας, στο εθνικό σχέδιο κατά της παιδικής παχυσαρκίας και στις δομές που δρομολογούνται στη Δυτική Αθήνα.

Ολόκληρη η συνέντευξη:

Κυρία Αγαπηδάκη, καλησπέρα σας. Πώς σας φάνηκε χθες ο πρωθυπουργός;

Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σε έναν τομέα επειδή τον παρακολουθεί πάρα πολύ και την τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία και σε κάθε τομέα, στην παιδεία, ακόμα και σε θέματα εθνικής ασφάλειας, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση. Είναι σαν ψάρι στο νερό γιατί έχει πολύ βαθιά γνώση των θεμάτων, ακόμα και σε άλλα ζητήματα όπως η ενέργεια, η υγεία, η παιδεία γενικότερα και πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω εντυπωσιαστεί πολλές φορές από το βάθος της γνώσης του, οπότε τον απολαύσαμε ακόμα μια φορά.

Μιας και αναφερθήκατε στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το νέο πρόγραμμα Πρόληψης, Έρευνας και Αξιολόγησης της τεχνητής νοημοσύνης και τα αποτελέσματα. Θα μας πείτε δυο λόγια για αυτό;

Δρομολογούμε κάποιες νέες υπηρεσίες που θα είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα μπορούμε, πατώντας το δάχτυλό μας στην κάμερα του κινητού σε λίγο καιρό, να έχουμε καρδιογράφημα, μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και μια σειρά από άλλα στοιχεία που αφορούν την υγεία της καρδιάς. Θα παίρνουμε αμέσως ανατροφοδότηση, θα ενημερώνεται ο γιατρός μας και θα καταγράφεται στον ηλεκτρονικό μας φάκελο.

Πολύ σημαντικό εργαλείο επίσης για τις γυναίκες με διαβήτη κύησης: θα μπορούν να μετρούν το σάκχαρό τους, να περνά αυτόματα το αποτέλεσμα μέσω του My Health App στο γιατρό και να παρακολουθούνται χωρίς να μετακινηθούν από το σπίτι, 24 ώρες το 24ωρο.

Προχωράμε και σε μια άλλη εφαρμογή: μόλις επισκεπτόμαστε τον γιατρό, φεύγοντας θα παίρνουμε μια πλήρη περίληψη. Τι μας είπε; Τι πρέπει να προσέξουμε; Τι φάρμακα θα πάρουμε; Ποιες εξετάσεις και πότε; Θα μας στέλνονται υπενθυμίσεις, θα είναι σαν να μας καθοδηγεί κάποιος βήμα-βήμα μετά την επίσκεψη.

Και τελευταίο, πολύ σημαντικό: ξεκινάμε με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μια νέα υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ιατρικές συμβουλές. Δηλαδή, μπορεί να με έχει τσιμπήσει κάτι, να τραβήξω φωτογραφία και η τεχνητή νοημοσύνη να μου πει αν χρειάζομαι απλή κρέμα ή αν πρέπει να πάω στον γιατρό. Αν είναι σοβαρό, ειδοποιεί αυτόματα το ΕΚΑΒ. Μιλάμε για επανάσταση στον τρόπο που καταλαβαίνουμε την υγεία.

Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Σας κατηγορεί για απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ότι πληρώνουμε τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες και ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης οι δαπάνες για την υγεία έχουν μειωθεί. Τι απαντάτε;

Θα σας πω κάτι. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς αντί να αντιλαμβάνεται ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί από τον τοξικό διάλογο, κάνει δύο τρικ. Πρώτον, ξεχνάει ότι περάσαμε δέκα χρόνια κρίσης και μια πανδημία. Δεύτερον, ξεχνά ότι όταν ξοδεύαμε αφειδώς επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, τα αποτελέσματα για την υγεία του πληθυσμού δεν ήταν καλύτερα.

Η δημόσια δαπάνη στην υγεία αυξάνεται. Έχει διπλασιαστεί από το 2019 και συνοδεύεται πλέον από στρατηγικό σχεδιασμό. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» που έσωσε πάνω από 70.000 ανθρώπους θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει πριν από 40 χρόνια. Τώρα υπάρχει και μειώνει τις ανικανοποίητες ανάγκες στην υγεία.

Επίσης, σε λίγες μέρες ξεκινάει η πανελλαδική κάλυψη με Κινητές Ομάδες Υγείας για ηλικιωμένους ή ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα. Φέρνουμε τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη. Αυτό είναι τεράστιο βήμα.

Άρα θεωρείτε ότι είναι μύθος πως η κυβέρνηση απαξιώνει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας;

Όχι απλά δεν το απαξιώνει, αλλά το ενισχύει. Έχουμε δώσει το 8,9% από το Ταμείο Ανάκαμψης στην υγεία, η χρηματοδότηση έχει διπλασιαστεί, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, πρωτοβάθμια και πρόληψη. Περιμένω όμως κριτική για το πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, π.χ. στην πρόληψη του καρκίνου. Όχι μηδενισμούς.

Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην παιδική παχυσαρκία. Τι είναι η Εθνική Δράση που έχετε φέρει;

Η παιδική παχυσαρκία είναι τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Ξεκινήσαμε δράση με πολλά επίπεδα: εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλα τα σχολεία, βιωματική εκπαίδευση στη σωστή διατροφή, δράσεις σε λαϊκές αγορές, διανομή υγιεινών τροφίμων σε οικογένειες, συνεδρίες με διατροφολόγο και γιατρούς δωρεάν.

Ιδρύσαμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της Παχυσαρκίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και οργανώνουμε δράσεις σε όλη τη χώρα με δεκάδες χιλιάδες συμμετοχές παιδιών και γονέων. Παρέχουμε και δωρεάν αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά και γονείς. Δεν είναι μόνο θέμα διατροφής, αλλά και κοινωνικών σχέσεων.

Γνωρίζω ότι θα πολιτευτείτε στον Δυτικό Τομέα Αθηνών. Τι έχετε δρομολογήσει για τις υπηρεσίες υγείας εκεί;

Έχουμε έτοιμο το πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πετρούπολης, ενισχύουμε με πάνω από 500 άτομα προσωπικό τα Κέντρα Υγείας Περιστερίου, ιδρύουμε Πανεπιστημιακό Κέντρο Υγείας στο Ίλιον και νέα Τοπική Μονάδα Υγείας στην Αγία Βαρβάρα. Ξεκινά και η λειτουργία γηροκομείου στο Περιστέρι, ενώ φτιάχνουμε Κέντρο Αριστείας για την άνοια με νέες θεραπείες.

Μια τελευταία ερώτηση. Σε περιοχές με πολλούς μικρομεσαίους που δυσκολεύονται, τι έχετε να πείτε;

Είναι αλήθεια ότι η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα, ακόμη κι αν έχουμε αυξήσει μισθούς. Γι’ αυτό θέλω να δουλέψω στη Δυτική Αθήνα. Οι βουλευτές μπορούν να κάνουν πολλά. Ήδη δουλεύουμε τρόπους για αύξηση απασχόλησης και εισοδημάτων, για επανεκπαίδευση, για γνωριμία των ανθρώπων με εργοδότες και νέα εργαλεία.

Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που δίνουν καθημερινές μάχες για να πληρώσουν το ρεύμα, όχι μόνο όσοι έχουν πτυχία. Θέλω να εκπροσωπήσω αυτή τη φωνή.