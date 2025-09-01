Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέλος του Galileo Global Education – του μεγαλύτερου οργανισμού ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη – λειτουργεί από το 2022 το πρώτο και μοναδικό παράρτημα κυπριακού πανεπιστημίου στο εξωτερικό, στην πόλη της Φρανκφούρτης, προσφέροντας υψηλής ποιότητας σπουδές Ιατρικής σε ένα πλήρως διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Περισσότεροι από 400 φοιτητές από πάνω από 46 χώρες φοιτούν στη Σχολή Ιατρικής του EUC Frankfurt, συμμετέχοντας σε ένα διεθνώς διαπιστευμένο, τεχνολογικά προηγμένο και συνεχώς εξελισσόμενο ακαδημαϊκό οικοσύστημα.

Ποιότητα με Παγκόσμια Εμβέλεια και Αριστεία

Σύμφωνα με τις κατατάξεις Times Higher Education World University Rankings, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται μεταξύ των 500 κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο στην Ιατρική, Οδοντιατρική και τις Επιστήμες Υγείας, επιβεβαιώνοντας την ακαδημαϊκή αριστεία και τη διεθνή αναγνώρισή του.

Το πρόγραμμα Ιατρικής έχει λάβει επίσης τη μέγιστη βαθμολογία 5 Αστέρων από τα QS Top Universities σε δύο διαδοχικούς κύκλους αξιολόγησης, γεγονός που το καθιστά μοναδικό στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Σύνδεση με το Γερμανικό Σύστημα Υγείας

Οι φοιτητές του EUC Frankfurtαποκτούν κλινική και πρακτική εμπειρία μέσω συνεργασιών με κορυφαία γερμανικά νοσοκομεία (Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού, Nοσοκομείο Αγίας Ελισάβετ, Νοσοκομείο Sana Όφενμπαχ, μεταξύ άλλων) και εξειδικευμένες κλινικές, όπως κέντρα γονιμότητας και IVF (Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Ενδομητρίωσης, Όφενμπαχ), εξειδικευμένα κέντρα νεφρολογίας και αιμοκάθαρσης (Κέντρο Νεφρικών και Υπερτασικών Παθήσεων, Φρανκφούρτη) και φυσιοθεραπείας, (APM Εξωνοσοκομειακή Φυσική Ιατρική, Φρανκφούρτη), μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, η έρευνα αναπτύσσεται ραγδαία με τη στήριξη υπερσύγχρονων εργαστηρίων και την έναρξη διδακτορικού προγράμματος στις Ιατρικές Επιστήμες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό να συνεργαστούν με κορυφαία γερμανικά ερευνητικά ιδρύματα, με κοινά έργα ήδη σε εξέλιξη (Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάιντς, Πανεπιστήμιο του Μανχάιμ, Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Πανεπιστήμιο Γκαίτε, Κέντρο Χέλμχολτς, Γερμανικό Κέντρο Έρευνας Καρκίνου, Χαϊδελβέργη) .

Νέα Προγράμματα στον Τομέα της Υγείας

Η ακαδημαϊκή ανάπτυξη του EUC Frankfurt συνεχίζεται με την υποβολή πέντε νέων προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της Υγείας για αξιολόγηση. Η έναρξή τους έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2026 και ήδη η αξιολόγηση των προγραμμάτων θα ξεκινήσει άμεσά από το Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας.

Επέκταση Πανεπιστημιούπολης – Ξεκίνησαν οι Εργασίες για Νέο Υπερσύγχρονο Κτίριο

Η πανεπιστημιούπολη του EUC στη Φρανκφούρτη εισέρχεται σε νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για την ανέγερση ενός νέου υπερσύγχρονου πανεπιστημιακού κτηρίου, το οποίο θα αποτελέσει επέκταση της υφιστάμενης πανεπιστημιούπολης. Η παράδοσή του αναμένεται τον Μάιο του 2028.

Το αρχικό κτίριο της Φρανκφούρτης, ένα έργο-ορόσημο, έχει διακριθεί για τον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά του, ενώ η υποδομή της Ιατρικής Σχολής έχει λάβει διεθνή βραβεία για τις καλύτερες εκπαιδευτικές λύσεις και ιατρικές εγκαταστάσεις. Το νέο κτήριο θα ενισχύσει τον ρόλο του EUC Frankfurt ως ενός από τους πιο τεχνολογικά προηγμένους κόμβους ιατρικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, προσφέροντας:

Προσομοιώσεις πραγματικών κλινικών περιστατικών με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)

Καινοτόμα εργαστήρια προσομοίωσης υψηλής πιστότητας (High-Fidelity Simulation Labs)

Εκπαίδευση σε εικονικά και επαυξημένα περιβάλλοντα (Virtual & Augmented Reality – VR/AR)

Ψηφιακές πλατφόρμες εξατομικευμένης μάθησης και παρακολούθησης προόδου

Πανευρωπαϊκή Εμβέλεια – Διεθνές Ακαδημαϊκό Δίκτυο

Η στρατηγική ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Φρανκφούρτη: