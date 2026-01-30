Μια πολύ σημαντική επιτυχία και διάκριση για το ΕΚΠΑ σημειώθηκε πριν από λίγες μέρες, μετά την ανακοίνωση της παγκόσμιας κατάταξης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο «Times Higher Education World University», που παρουσιάζει το αρχαιότερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας να έχει «ανέβει» κατά 100 θέσεις στην παγκόσμια λίστα σε σχέση με την περσινή του κατάταξη. Ταυτόχρονα, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των 24 ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στη φετινή κατάταξη.

Τα στοιχεία δημοσιεύτηκαν από τον οργανισμό «Times Higher Education» του Elsevier, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας κατάταξης «Times Higher Education World University Rankings» για το έτος 2025-2026.

Η εν λόγω κατάταξη, μαζί με την αντίστοιχη της «QS World University Rankings» και το «Academic Ranking of World Universities», γνωστή και ως «Λίστα της Σανγκάης», θεωρούνται οι τρεις κατατάξεις με τη μεγαλύτερη απήχηση και εγκυρότητα διεθνώς.

Στη φετινή κατάταξη συμμετέχουν πάνω από 2.191 πανεπιστήμια από 115 χώρες, με τη χώρα μας να έχει συνολικά είκοσι πανεπιστήμια στην τελική κατάταξη και την Κύπρο τέσσερα.

Με βάση τα αποτελέσματα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέβηκε κατά 100 θέσεις σε σχέση με την περσινή κατάταξη, ευρισκόμενο πλέον στις θέσεις 401-500 παγκοσμίως και στην 1η θέση μεταξύ των 24 ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στη φετινή κατάταξη.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συνιστά μια πολύ σημαντική επιτυχία και διάκριση του ιδρύματος, το οποίο βρίσκεται, όπως δείχνουν τα στοιχεία της κατάταξης, σε συνεχή άνοδο. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των ετών 2018-2026 το ΕΚΠΑ:

Βελτίωσε τη θέση στον δείκτη «Ερευνητική Ποιότητα» κατά 44%.

Βελτίωσε κατά 20% τη θέση του στο κριτήριο της διεθνούς διάστασης.

Βρίσκεται στο top 10% των πανεπιστημίων παγκοσμίως στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Στην κατάταξη περιλαμβάνονται και τέσσερα κυπριακά πανεπιστήμια. Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο κατατάσσεται στις θέσεις 401-500 παγκοσμίως, και ακολουθούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τα οποία βρίσκονται στη ζώνη 501-600, καθώς και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου που κατατάσσεται στις θέσεις 801-1.000 παγκοσμίως.

Κατά την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται βιβλιομετρικά δεδομένα της Elsevier, τα οποία περιλαμβάνουν 174,9 εκατομμύρια παραπομπές σε 18,7 εκατομμύρια επιστημονικές δημοσιεύσεις (άρθρα, ανασκοπήσεις, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων) από περισσότερα από 28.700 διεθνή επιστημονικά περιοδικά της βάσης Scopus. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι δημοσιεύσεις της περιόδου 2020-2024 και οι παραπομπές προς αυτές που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2020-2025, ώστε να αποτυπωθεί ο βαθμός στον οποίο η έρευνα κάθε πανεπιστημίου συμβάλλει και διαχέεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου.

Στην 1η θέση παγκοσμίως για δέκατη συνεχόμενη χρονιά κατατάσσεται το University of Oxford, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική υπεροχή του τόσο στην ποιότητα της έρευνας όσο και στη διεθνή ακαδημαϊκή φήμη. Στη 2η θέση ακολουθεί το Massachusetts Institute of Technology, το οποίο διατηρεί εξαιρετικές επιδόσεις κυρίως στους δείκτες καινοτομίας, ερευνητικής επιρροής και σχέσεων με τη βιομηχανία.

Η 3η θέση μοιράζεται μεταξύ του University of Cambridge και του Princeton University, δύο ιδρυμάτων με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στην ποιότητα της έρευνας και στη συγκέντρωση επιστημονικής αριστείας. Στις θέσεις 5-6 (ισοβαθμία) βρίσκονται το Harvard University και το Stanford University, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην κορυφή των παγκόσμιων κατατάξεων.

Θέση και επίδοση των είκοσι τεσσάρων (24) ελληνικών πανεπιστημίων που βρίσκονται στον πίνακα των 2.194 καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου, σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης Times Higher Education (2025-2026)

Την 7η θέση καταλαμβάνει το California Institute of Technology, με ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλής έντασης καινοτόμο έρευνα, ενώ στην 8η θέση ακολουθεί το Imperial College London, το οποίο ενισχύεται σημαντικά από τις επιδόσεις του στην επιστημονική παραγωγή και τη διεθνή συνεργασία. Στην 9η θέση βρίσκεται το University of California, Berkeley, ενώ το Top 10 ολοκληρώνεται με το Yale University, στην 10η θέση.

Συνολικά, το Top 10 των World University Rankings 2026 χαρακτηρίζεται από έντονη γεωγραφική συγκέντρωση: έξι πανεπιστήμια προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τρία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η ερευνητική αριστεία, η ακαδημαϊκή φήμη και η διεθνής δικτύωση παραμένουν οι καθοριστικοί παράγοντες για την κορυφή των παγκόσμιων κατατάξεων, ενώ, παρά τη σημαντική άνοδο ασιατικών πανεπιστημίων τα τελευταία χρόνια, κανένα δεν κατάφερε να εισέλθει στο Top 10 για το 2026.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος

Σε επικοινωνία που είχε το Newsbeast με τον πρύτανη του ΕΚΠΑ, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, με αφορμή τα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης «Times Higher Education World University Rankings 2026», μας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η υψηλή επίδοση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί ουσιαστική επιβεβαίωση της ποιότητας του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου του. Η σταθερή ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου στις διεθνείς κατατάξεις, όπου κατατάσσεται ως κορυφαίο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια, τη στρατηγική συνέπεια και τη διαρκή προσήλωσή μας στην αριστεία.

Θέλω να συγχαρώ θερμά όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής, διοικητικής και φοιτητικής κοινότητας για τη συμβολή τους σε αυτή την επιτυχία. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα συνεχίσει με υπευθυνότητα και όραμα να υπηρετεί την επιστήμη, την παιδεία και την κοινωνία, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία και την πολύπλευρη προσφορά του στην πατρίδα μας».