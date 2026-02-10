Οι επενδυτές βάζουν «φωτιά» στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, διοχετεύοντας δισεκατομμύρια σε start-ups που συνδέονται με την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της ηπείρου. Η έκρηξη της χρηματοδότησης σε AI και αμυντική τεχνολογία ανεβάζει τις αποτιμήσεις σε ιστορικά υψηλά, τροφοδοτώντας ενθουσιασμό αλλά και φόβους για φούσκα.

Το 2025, η συνολική επενδυτική δραστηριότητα venture capital στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 5% στα 66 δισ. ευρώ, με τις μεγάλες συμφωνίες σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και άμυνας να οδηγούν την άνοδο. Πάνω από το 35% των ευρωπαϊκών VC deals σχετίζονταν με AI, αξίας 23,5 δισ. ευρώ, έναντι 17,7 δισ. το 2024, δείχνοντας πόσο γρήγορα συγκεντρώνεται κεφάλαιο στον συγκεκριμένο κλάδο. Παράλληλα, start-ups όπως η σουηδική Legora, η λονδρέζικη Synthesia και η ElevenLabs συζητούν ή εξασφαλίζουν γύρους χρηματοδότησης που απογειώνουν τις αποτιμήσεις τους σε επίπεδα δισεκατομμυρίων.

Οι επενδυτές στην τεχνητή νοημοσύνη σε φρενίτιδα

Η Legora, εταιρεία νομικής τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για νέο γύρο που αποτιμά την εταιρεία περίπου στα 4 δισ. δολάρια, υπερδιπλάσια από τα 1,8 δισ. του Οκτωβρίου. Η Synthesia, που ειδικεύεται σε AI avatars, συγκέντρωσε 200 εκατ. δολάρια σε αποτίμηση 4 δισ., ενώ η ElevenLabs έφτασε αποτίμηση 11 δισ. δολαρίων μετά από γύρο 500 εκατ. με επικεφαλής τη Sequoia Capital. Νομικοί και παράγοντες της αγοράς, όπως ο Aaron Archer της Cooley, μιλούν για τις δύο «καυτές» αγορές, άμυνα και AI, που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες mega-rounds και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται και τα λεγόμενα exits, καθώς τα funds εκμεταλλεύονται το ευνοϊκό κλίμα για να ρευστοποιήσουν συμμετοχές ή να πουλήσουν start-ups σε μεγάλους ομίλους. Ωστόσο, φιγούρες όπως ο επικεφαλής της Google DeepMind, Demis Hassabis, προειδοποιούν ότι η ευφορία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να μοιάζει όλο και περισσότερο με «φούσκα» αποκομμένη από την εμπορική πραγματικότητα.

Επενδυτές, τεχνητή νοημοσύνη και άμυνα

Πέρα από την AI, οι επενδυτές στρέφονται επιθετικά και στην αμυντική τεχνολογία, με τις ευρωπαϊκές start-ups του χώρου να βλέπουν τα κεφάλαια να αυξάνονται κατά 55% μέσα σε ένα χρόνο, φτάνοντας σε ιστορικό ρεκόρ 8,7 δισ. δολαρίων το 2025. Η γερμανική Isar Aerospace, με αποτίμηση 1 δισ. δολαρίων, συζητά νέα μεγάλη χρηματοδότηση, ενώ εταιρείες όπως οι Helsing και Quantum-Systems άντλησαν σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε γύρους που έκλεισαν πέρυσι. Οι επενδύσεις αυτές εστιάζουν σε περιοχές όπως η κβαντική υπολογιστική και το διάστημα, ενισχύοντας μια νέα γενιά «deep tech» με άμεσες εφαρμογές στην άμυνα και την ασφάλεια.

Παράγοντες όπως ο Sander Verbrugge του Nato Innovation Fund, που διαχειρίζεται 1 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε άμυνα και deep tech, τονίζουν ότι η «σημαντική ανάπτυξη» αποδεικνύει πως το οικοσύστημα ωριμάζει. Η δυναμική αυτή συνδέεται άμεσα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρωπαϊκή επαναστρατιωτικοποίηση, καθώς και με την επιθυμία των κυβερνήσεων να ενισχύσουν τη στρατηγική τους αυτονομία.

Επενδυτές και «κυριαρχία» στην τεχνητή νοημοσύνη

Αναλυτές σημειώνουν ότι οι κυβερνήσεις της Ευρώπης δεν επιδιώκουν μόνο την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την τεχνολογική και ασφαλιστική τους ανεξαρτησία απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα. Σύμφωνα με τον Siraj Khaliq, σύμβουλο στο ευρωπαϊκό deep-tech fund Kembara ύψους 1 δισ. ευρώ, οι κυβερνήσεις «νοιάζονται πραγματικά να χτίσουν τη δική τους στοίβα», με τον «άνεμο κυριαρχίας» να λειτουργεί ως ισχυρό στήριγμα για τις εταιρείες AI και άμυνας, γράφουν οι Financial Times.

Η συζήτηση για την ευρωπαϊκή κυριαρχία σε τεχνητή νοημοσύνη και άμυνα αναμένεται να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο στο προσεχές Munich Security Conference, όπου το θέμα της επανεξοπλιστικής προσπάθειας θα βρεθεί στο επίκεντρο.