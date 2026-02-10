Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας, μετά την ήττα του με 0-1 στη Λεωφόρο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην υπολογίζει στους Γιάννη Κώτσιρα και Άνταμ Τσέριν.

Οι «πράσινοι» ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη και θα προσπαθήσουν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν την πρόκριση στον τελικό, με τον Μπενίτεθ να έχει τόσο ευχάριστα όσο και δυσάρεστα νέα.

Τα δυσάρεστα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι Τσέριν και Κώτσιρας δεν είναι διαθέσιμοι, με τον δεύτερο να νιώθει ξανά ενοχλήσεις, ενώ τα ευχάριστα έχουν να κάνουν με τις επιστροφές των Ντάβιντε Καλάμπρια, Ρενάτο Σάντσες, Τάσο Μπακασέτα και Αχμέντ Τουμπά.

Στην προπόνηση της Τρίτης (10/2), με την οποία ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι της Τούμπας, το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό έκαναν οι Πελίστρι και Τζούρισιτς ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.