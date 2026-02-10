Στα 90 της χρόνια, πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή μέσω ανάρτησης του Σπύρου Μπιμπίλα ο οποίος έκανε λόγο για μια ακάματη εργάτρια του θεάτρου και για μια γυναίκα που έμεινε ενεργή μέχρι το τέλος, τόσο καλλιτεχνικά όσο και συνδικαλιστικά, ως πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ηθοποιών.

Η Μάγδα Λέκκα είχε μακρά πορεία τόσο στο θέατρο, όσο και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ωστόσο, υπήρξαν κάποιοι τηλεοπτικοί ρόλοι οι οποίοι την σύστησαν στο ευρύ κοινό. Η Μάγδα Λέκκα συμμετείχες σε αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές και άφησε το αποτύπωμά της κάνοντας ιδιαίτερα αγαπητή.

Ανάμεσα στις σειρές που συμμετείχε ήταν «Το Δίχτυ» αλλά και το «Κωνσταντίνου και Ελένης», όπου εμφανίστηκε ως η «κυρία Μαρία».

Το «αντίο» του Σπύρου Μπιμπίλα

«Αντίο γλυκειά μας Μάγδα! Εντελώς ξαφνικά κι αυτό μας γεμίζει απέραντη θλίψη έφυγε από κοντά μας η ακάματη πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (ΕΣΗ) η Μάγδα Λέκκα στα 90 της. Σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Ζαìφίδη και μητέρα του ηθοποιού Βασίλη Ζαiφιδη. Ως το τέλος ενεργή με τεράστια καριέρα χαρακτηριστικών ρόλων στο θέατρο , τον κινηματογράφο και την τηλεόραση ως τώρα δούλευε σαν νέος άνθρωπος με χαρά κι αγάπη για την τέχνη μας..Κάθε πρωί ερχόταν στο γραφείο του ΕΣΗ πλάι στο γραφείο του ΤΑΣΕΗ επί χρόνια για να εξυπηρετήσει τους ηθοποιούς. Από τους πιο πρόσχαρους και θετικούς ανθρώπους που γνώρισα στην ζωή μου, με την καλή κουβέντα για τον καθένα, πρόθυμη πάντα σε όλες τις προτάσεις που τις γίνονταν και με απέραντη αγάπη για τους νέους… Γι αυτό κι έβλεπε πολύ θέατρο. Και μέσα σε όλα αυτά πάντα φρόντιζε και τα περιστέρια που μαζεύονταν γύρω της για λίγα τρίμματα ψωμί…Αχ…πόσο θα μας λειψεις αγαπημένη μας Μαγδα….» έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook αποχαιρετώντας την ηθοποιό.