«Μπορείτε κ. Λαγκάρντ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να την κάνετε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα των Πολιτών, με την εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ», τόνισε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσία της προέδρου της EΚΤ και του επιτρόπου Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις.

Ο κ. Αυτιάς υπεραμύνθηκε της άμεσης εφαρμογής του ψηφιακού ευρώ, που θα θέσει τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό, λέγοντας: «”Τρέξτε” το ψηφιακό ευρώ γιατί οι ευκαιρίες της σταθερότητας στη νομισματική πολιτική είναι λίγες. Έτσι θα πάμε σε φθηνότερη στέγη, φθηνότερη ενέργεια, σε μεγαλύτερη μείωση της ακρίβειας και σε στήριξη εισοδημάτων. Κάθε οικονομική μεταβολή πρέπει να περνάει στις τσέπες και στα πορτοφόλια των ευρωπαίων πολιτών».

«Αγαπητή κ. Λαγκάρντ, η ζωή το έφερε, από συνεντεύξεις στην Αθήνα να βρεθούμε και εδώ, για την οικονομική πολιτική της Ευρώπης. Είπατε ότι πρωταρχικός στόχος είναι η σταθερότητα της Οικονομίας. Μπορεί να διαφωνήσει κανένας μαζί σας; Όχι; Ουδείς. Επίσης κ. Λαγκάρντ καταφέρατε κάτι πολύ σημαντικό από το 2022. Ο πληθωρισμός ήταν 10,6%, σήμερα είναι κάτω του 2% και κανείς στην Ευρώπη δεν μπορεί, κ. επίτροπε, να πει ότι προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει πετύχει», είπε και αμέσως προσέθεσε:

«Κάθε, όμως, μεταβολή πρέπει να περνάει και στις τσέπες και στα πορτοφόλια των Ευρωπαίων πολιτών και το ψηφιακό ευρώ θα καταργήσει πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις, αν θέλετε, αυτούς τους αθέμιτους ανταγωνισμούς πολλών και διαφόρων. “Τρέξτε” το ευρώ, το ψηφιακό ευρώ, “τρέξτε” το γρήγορα, γιατί οι ευκαιρίες, οι ευκαιρίες της σταθερότητας στη νομισματική πολιτική είναι λίγες, πολύ λίγες. Έτσι λοιπόν θα πάμε σε φθηνότερη στέγη, θα πάμε σε φθηνότερη ενέργεια, θα πάμε σε μεγαλύτερη μείωση της ακρίβειας, θα πάμε σε στήριξη εισοδημάτων κ. Ντομπρόβσκις. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και προέρχομαι από μια χώρα, την Ελλάδα, όπου πέρασε από τρία μνημόνια. Θυμάμαι τον αγώνα σας, το τρίτο και αχρείαστο μνημόνιο», σύμφωνα με το ΑΠΕ

«Και κάτι άλλο κ. Ντομπρόβισκις, μπορείτε… Μπορείτε και κ. Λαγκάρντ, την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα να την κάνετε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα των Πολιτών», κατέληξε ο κ. Αυτιάς.