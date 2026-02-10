Στην αποκάλυψη ότι υποφέρει από χρόνιο πόνο στην πλάτη από την εποχή που μεσουρανούσε στα γήπεδα με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και περνάει μέρες στο νοσοκομείο ή σε αναπηρικό καροτσάκι, προχώρησε ο Ρίο Φέρντιναντ.

Ο παλαίμαχος Άγγλος αμυντικός, 47 ετών πλέον, έκανε μεγάλη καριέρα με τις φανέλες των Γουέστ Χαμ, Μπόρνμουθ, Λιντς, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ΚΠΡ, όπως και με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του, κερδίζοντας τίτλους, δόξα και χρήμα. Δεν αποκόμισε μόνο αυτά από την παρουσία του στα γήπεδα ο Φέρντιναντ αλλά και έναν χρόνιο πόνο στην πλάτη.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Men’s Health, ο πρώην αμυντικός αποκάλυψε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και το οποίο τον αναγκάζει να νοσηλεύεται για κάποιες μέρες ή να βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι.

«Έχω πόνο στην πλάτη εδώ και πολύ καιρό. Λόγω των τραυματισμών που είχα στην καριέρα μου, έπαιρνα χάπια και ενέσεις για έξι χρόνια για να παίξω παιχνίδια. Με επηρέασε. Έχω κάποιες κακές στιγμές όπου πρέπει να πάω στο νοσοκομείο για μερικές μέρες ή να χρησιμοποιήσω αναπηρικό καροτσάκι. Είναι τρελό, αλλά συμβαίνει από το πουθενά», είπε αρχικά και συνέχισε.

«Ο προσωπικός μου γυμναστής είναι επίσης στο κτίριο που μένω, οπότε μου δίνει πληροφορίες για την προπόνησή μου. Υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση σε αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, ελπίζω να με βάλει στο σωστό δρόμο. Αντί να παρατηρείς πότε σπάει κάτι, θα πρέπει να αποτρέπεις τους τραυματισμούς. Τώρα ξέρω για τι μιλάω, αλλά είμαι 47 ετών. Μου πήρε όλο αυτόν τον χρόνο».