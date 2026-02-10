Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν από το Εφετείο οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των «Σπαρτιατών» που αφορούσε στην κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, με ηθικό αυτουργό τον Ηλία Κασιδιάρη.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αθώωσε τους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων, πρώην και νυν βουλευτές των «Σπαρτιατών», ο Ηλίας Κασιδιάρης και ένας δικηγόρος.

Η εισαγγελέας της έδρας, νωρίτερα στην αγόρευση της σημείωσε πως από την ακροαματική διαδικασία «δεν αποδείχθηκε η κατηγορία». «Θα πρέπει άπαντες οι κατηγορούμενοι να απαλλαχθούν» ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελική λειτουργός για τους κατηγορούμενους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη μετά τις αναφορές του επικεφαλής του κόμματος , Βασίλη Στίγκα για παρασκηνιακές και έκνομες ενέργειες, Greek Mafia και «Don Corleone».

Είναι η δεύτερη φορά που οι κατηγορούμενοι αθωώνονται καθώς κάθισαν στο εδώλιο του Δευτεροβάθμιου δικαστηρίου μετά την έφεση που ασκήθηκε κατά της αθωωτικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου. Και τότε η εισαγγελική πρόταση ήταν απαλλακτική και υιοθετήθηκε από το δικαστήριο , ωστόσο, στη συνέχεια ασκήθηκε έφεση με το σκεπτικό πως δεν είχαν ληφθεί υπόψη κρίσιμα στοιχεία του αποδεικτικού υλικού , με αποτέλεσμα να οδηγηθεί εκ νέου η υπόθεση στο ακροατήριο.